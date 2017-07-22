Компания HMD Global, выпускающая продукцию под брендом Nokia, объявила о выпуске нового смартфона среднего уровня Nokia 8.3 5G и двух бюджетных моделей - Nokia 3.4 и Nokia 2.4. Вдобавок к этому, HMD Global анонсировала ряд новых аксессуаров для этих телефонов, включая наушники Nokia Power Earbuds.
Nokia 8.3 5G
Nokia 8.3 5G - это первый телефон Nokia с поддержкой 5G. В основе устройства - процессор Snapdragon 765G.
Благодаря крупному дисплею, имеющему размер 6,81 дюйма, на экран нового устройства можно выводить изображение с разрешением FHD+. Но главная приятная особенность для многих пользователей - это заметно более низкая цена Nokia 8.3 5G по сравнению с другими флагманами с поддержкой 5G. HMD Global объявила, что в США этот аппарат будет продаваться по цене 699 долларов, причем заказывать его можно прямо на Amazon, пока сохраняются трудности с работой розничных магазинов.
Nokia 3.4
Несмотря на довольно скромную цену Nokia 8.3 5G, это все-таки не так мало для многих пользователей. В то же время, жизненный цикл многих смартфонов ограничен 1,5-2 годами, поэтому многие хотели бы найти смартфон за меньше деньги, но отвечающий нынешнему уровню технического совершенства.
HMD Global учла пожелания этого сегмента и предложила рынку гораздо более дешевую модель Nokia 3.4. Она построена на базе чипсета Snapdragon 460, имеет 6,39-дюймовый дисплей с поддержкой разрешения HD+ и «нагружена» 3 или 4 Гбайт оперативной памяти в зависимости от выбранной конфигурации. На задней панели этой модели размещен тройной блок камер, где основная камера имеет разрешение 13 Мп, сверхширокоугольная - 5 Мп, датчик глубины - 2 Мп.
Смартфоны начального уровня тоже имеют свою привлекательную особенность - длительное время автономной работы. По данным HMD Global, батарея этой модели емкостью 4000 мАч позволяет работать до двух дней без подзарядки, во что довольно легко поверить, учитывая разрешение дисплея 720p+. Эта модель будет продаваться по цене 186 долларов.
Nokia 2.4
Наконец, третья из представленных моделей - Nokia 2.4 - это ответ вендора на вопрос: «А может ли телефон стоить еще дешевле, но не будет отстоем?» HMD Global отвечает, что может. Новая Nokia 2.4 демонстрирует, как можно добиться этого.
Во-первых, разработчики отказались от установки процессора Qualcomm, перейдя на MediaTek Helio P22. Как и Nokia 3.4, модель 2.4 будет работать под управлением Android 10, т.е. ущерба для программной начинки не предусмотрено, несмотря на дешевизну модели. Ущерба с разрешением также нет - все то же разрешение HD+ и даже на немного более крупном экране - 6,5 дюймов по сравнению с 6,39 дюйма у Nokia 3.4.
Но некоторые ухудшения все-таки наблюдаются. Например, снижение размера оперативной памяти до 2 или 3 Гбайт, а также отказ от зарядки по кабелю USB-C, используемого в Nokia 3.4, в пользу Micro USB.
В то же время, батарея сохраняет свою емкость, т.е. можно рассчитывать на такое же длительное время автономного использования, что и у модели Nokia 3.4.
Nokia 2.4 поступит в продажу по всему миру в конце сентября по цен около 140 долларов.
Аксессуары Nokia
Помимо новых моделей смартфонов, HMD Global объявила также о выпуске ряда новых аксессуаров, которые будут поставляться вместе с этими телефонами.
Компания выпустила портативную беспроводную колонку с поддержкой Bluetooth 5.0 и аккумулятором на 4 часа непрерывной работы за 40 долларов.
Но главной новинкой среди аксессуаров стали наушники Nokia Power Earbuds.
Эти наушники обеспечивают до 5 часов воспроизведения музыки при полной зарядке. В то же время, HMD заявляет, что аккумулятор емкостью 3000 мАч, который поставляется в зарядном футляре, может заряжать наушники до 30 раз. Это кажется немного странным, почему так быстро падает их производительность, но официального ответа на этот вопрос пока нет.
Помимо модели наушников Nokia Power Earbuds, появится также модель Power Earbuds Lite. Она предоставляет те же 5 часов воспроизведения при полной зарядке при заметно сниженной емкости аккумулятора зарядного футляра до 600 мАч. В то же время, как сообщает вендор, этого заряда достаточно для 35 часов воспроизведения.
Наушники Nokia Power Earbuds будут продаваться по цене 92 доллара, а Power Earbuds Lite - 70 долларов.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Tecno Spark 5. В последние годы бюджетные смартфоны выглядят всё более изысканно, и их дизайн становится практически неотличим от полноценных флагманов стоимостью от 50 000 рублей. Именно к такому классу устройств относится попавший в нашу тестовую лабораторию Tecno Spark 5. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Tecno Spark 5: яркий бюджетник с квадрокамерой и ёмкой батареей".