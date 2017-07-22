РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Главное, что будет объявлено на Microsoft Ignite 2020

23 сентября 2020, 18:35




На крупнейшей ежегодной конференции Ignite 2020, которые компания Microsoft проводит онлайн с 22 по 24 сентября, будут объявлены ряд новых технологий и сервисов, касающихся ее корпоративных продуктов и услуг.

Главное, что будет объявлено на Microsoft Ignite 2020


Основные объявления, сделанные на Microsoft Ignite 2020:



Microsoft Teams:

Для корпоративной платформы Microsoft Teams, объединяющей в рабочем пространстве чат, встречи, заметки и вложения, теперь появятся комнаты для обсуждения, настраиваемые макеты и итоги встреч. Изменения намечено внести в Microsoft Teams уже в конце этого года.

Этот сервис был представлен в 2016 году и разрабатывался Microsoft как конкурент для популярного корпоративного решения Slack. Скоро в Microsoft Teams появятся новые функции звонков, а также усовершенствования для сотрудников первой линии, включая функцию Walkie Talkie.

Microsoft Azure:

Для облачной платформы Microsoft Azure, предоставляющей возможность разработки, выполнения приложений и хранения данных на серверах, расположенных в распределённых дата-центрах, Microsoft открывает новый пул сервисов Azure Communication Services, представляющих собой полностью управляемую коммуникационную платформу. Она позволит разработчикам интегрировать в свои решения коммуникационные функции, работающие для всех устройств.

Новые инновации должны появиться в Azure Arc и Azure Stack. Новый сервис Microsoft Azure Orbital позволит клиентам быстро анализировать большие наборы спутниковых данных. Пока этот сервис доступен в режиме закрытого тестирования.

Новые привязки к объектам Azure позволят разработчикам автоматически обнаруживать, выравнивать и отслеживать объекты в реальном мире.

Новые сервис Microsoft Premonition поможет правительствам обнаруживать биологические угрозы в окружающей среде.

Microsoft также сообщает, что получает эксклюзивную лицензию на языковую модель OpenAI GPT-3.

Оборудование:

Microsoft собирается объявить, что теперь лицензия на использование умных очков смешанной реальности HoloLens 2 доступна в 15 новых странах. А в январе 2021 года выйдет гигантский 85-дюймовый дисплей Microsoft Surface Hub 2S. В настоящее время на него уже доступен предварительный заказ в США.



Microsoft Edge:

Новые улучшения должны появиться в браузере Microsoft Edge. Microsoft продолжает искать нишу для этой разработки и собирается добавить управление Microsoft Edge для предприятий и улучшения для разработчиков. Новые улучшения Microsoft Edge для предприятий включают, например, программу чтения PDF-файлов, заметки и многое другое.

Microsoft 365:

В облачном программном продукте Microsoft 365, объединяющем набор веб-сервисов, распространяемых на основе подписки по схеме «ПО + услуги», намечены разные улучшения. Например, усовершенствования появятся в работе Cortana в Microsoft Teams, Outlook и Windows 10, Microsoft Tunnel позволит устройствам iOS и Android подключаться к локальным приложениям и ресурсам, приложения Microsoft Outlook для iOS и Android скоро будут поддерживать голосовые команды, реакции и многое другое.

Microsoft анонсирует также запуск новой службы искусственного интеллекта SharePoint Syntex, которая обеспечит понимание контента и автоматизацию процессов.

Решения для безопасности Microsoft 365 и безопасности Azure будут объединены в составе Microsoft Defender. Microsoft анонсирует также новый виджет и домашний экран OneDrive для пользователей iOS.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о скальпировании процессора. Под скальпированием понимается снятие теплораспределительной крышки процессора для замены термоинтерфейса между ней и кристаллом на более эффективный. И в сегодняшней статье мы разберёмся в том, как это делать и когда проведение скальпирования целесообразно. Подробнее об этом читайте в статье "Скальпирование процессора: как и зачем это делать".

Читайте также:

  • TikTok объявил о сделке с Oracle и Walmart
  • Alibaba открыл первое собственное интеллектуальное производство
  • В ВВС США вводится обозначение «eSeries» для оборудования цифровой разработки
  • TikTok не продается: сервис будет доступен в США на правах технологического партнерства с Oracle
  • NVIDIA купила ARM за 40 миллиардов долларов

    • следующая новость
    Samsung Galaxy A42 5G станет первым смартфоном, оснащенным чипсетом Snapdragon 750G

    предыдущая новость
    Nokia сделала ставку на бюджетность: новые смартфоны Nokia 8.3 5G, Nokia 3.4 и Nokia 2.4 и аксессуары к ним

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие бюджетные ноутбуки: текущий анализ рынка Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Обзор Razer BlackShark V2 X: отличный объёмный звук занедорого Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица
    Лучшие бюджетные ноутбуки Лучшая оперативная память Главные новости за неделю Обзор Razer BlackShark V2 X Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    23 сентября, 2020

    Samsung Galaxy A42 5G станет первым смартфоном, оснащенным чипсетом Snapdragon 750G

    Главное, что будет объявлено на Microsoft Ignite 2020

    Nokia сделала ставку на бюджетность: новые смартфоны Nokia 8.3 5G, Nokia 3.4 и Nokia 2.4 и аксессуары к ним

    Seagate выпустила новый гелиевый накопитель корпоративного класса Exos X18 и SDN-систему Exos (AP) 2U12 на его базе

    AeroCool Hive: корпус Midi-tower для тех, кто любит красивое, функциональное и надежное

    ADATA XPG выпустила новые модули памяти SPECTRIX D50 Xtreme DDR4 RGB

    Новый чипсет Qualcomm Snapdragon 750G поддерживает 5G, True HDR и 120-Гц дисплеи

    22 сентября, 2020

    Samsung готовит к выпуску планшет Galaxy Tab Active 3 с прочным корпусом и стилусом

    В будущей линейке Apple iPhone 12 появится 5,4-дюймовая модель iPhone 12 mini

    Qualcomm может перенести свои заказы из SMIC к другому вендору из-за угрозы санкций

    Слухи: новый игровой монитор Xiaomi с частотой обновления 360 Гц будет стоить всего 146 долларов

    В Сингапуре создан спортивный «умный» костюм без батареек

    21 сентября, 2020

    Новый флагман Samsung Galaxy Z Fold 2 стал ремонтопригоднее предшественника

    Gigabyte объявила о выпуске видеокарт линейки RTX 3070 - GAMING OC и EAGLE OC

    Развитие ИИ и «закон Хуанга» могли стать главной причиной покупки ARM компанией NVIDIA

    TikTok объявил о сделке с Oracle и Walmart

    Samsung ведет разработку собственного ToF-датчика для Galaxy S21 (S30)

    Слухи: Xiaomi выпустит самый дешевый смартфон со 108-Мп камерой

    19 сентября, 2020

    Конкурс на THG.ru: Выиграй жёсткий диск Seagate на 10 Тбайт!

    18 сентября, 2020

    Флагманский смартфон HONOR 30i уже в продаже в России

    ССЫЛКИ