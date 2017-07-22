На крупнейшей ежегодной конференции Ignite 2020, которые компания Microsoft проводит онлайн с 22 по 24 сентября, будут объявлены ряд новых технологий и сервисов, касающихся ее корпоративных продуктов и услуг.
Основные объявления, сделанные на Microsoft Ignite 2020:
Microsoft Teams:
Для корпоративной платформы Microsoft Teams, объединяющей в рабочем пространстве чат, встречи, заметки и вложения, теперь появятся комнаты для обсуждения, настраиваемые макеты и итоги встреч. Изменения намечено внести в Microsoft Teams уже в конце этого года.
Этот сервис был представлен в 2016 году и разрабатывался Microsoft как конкурент для популярного корпоративного решения Slack. Скоро в Microsoft Teams появятся новые функции звонков, а также усовершенствования для сотрудников первой линии, включая функцию Walkie Talkie.
Microsoft Azure:
Для облачной платформы Microsoft Azure, предоставляющей возможность разработки, выполнения приложений и хранения данных на серверах, расположенных в распределённых дата-центрах, Microsoft открывает новый пул сервисов Azure Communication Services, представляющих собой полностью управляемую коммуникационную платформу. Она позволит разработчикам интегрировать в свои решения коммуникационные функции, работающие для всех устройств.
Новые инновации должны появиться в Azure Arc и Azure Stack. Новый сервис Microsoft Azure Orbital позволит клиентам быстро анализировать большие наборы спутниковых данных. Пока этот сервис доступен в режиме закрытого тестирования.
Новые привязки к объектам Azure позволят разработчикам автоматически обнаруживать, выравнивать и отслеживать объекты в реальном мире.
Новые сервис Microsoft Premonition поможет правительствам обнаруживать биологические угрозы в окружающей среде.
Microsoft также сообщает, что получает эксклюзивную лицензию на языковую модель OpenAI GPT-3.
Оборудование:
Microsoft собирается объявить, что теперь лицензия на использование умных очков смешанной реальности HoloLens 2 доступна в 15 новых странах. А в январе 2021 года выйдет гигантский 85-дюймовый дисплей Microsoft Surface Hub 2S. В настоящее время на него уже доступен предварительный заказ в США.
Microsoft Edge:
Новые улучшения должны появиться в браузере Microsoft Edge. Microsoft продолжает искать нишу для этой разработки и собирается добавить управление Microsoft Edge для предприятий и улучшения для разработчиков. Новые улучшения Microsoft Edge для предприятий включают, например, программу чтения PDF-файлов, заметки и многое другое.
Microsoft 365:
В облачном программном продукте Microsoft 365, объединяющем набор веб-сервисов, распространяемых на основе подписки по схеме «ПО + услуги», намечены разные улучшения. Например, усовершенствования появятся в работе Cortana в Microsoft Teams, Outlook и Windows 10, Microsoft Tunnel позволит устройствам iOS и Android подключаться к локальным приложениям и ресурсам, приложения Microsoft Outlook для iOS и Android скоро будут поддерживать голосовые команды, реакции и многое другое.
Microsoft анонсирует также запуск новой службы искусственного интеллекта SharePoint Syntex, которая обеспечит понимание контента и автоматизацию процессов.
Решения для безопасности Microsoft 365 и безопасности Azure будут объединены в составе Microsoft Defender. Microsoft анонсирует также новый виджет и домашний экран OneDrive для пользователей iOS.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о скальпировании процессора. Под скальпированием понимается снятие теплораспределительной крышки процессора для замены термоинтерфейса между ней и кристаллом на более эффективный. И в сегодняшней статье мы разберёмся в том, как это делать и когда проведение скальпирования целесообразно. Подробнее об этом читайте в статье "Скальпирование процессора: как и зачем это делать".