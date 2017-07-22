РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Samsung Galaxy A42 5G станет первым смартфоном, оснащенным чипсетом Snapdragon 750G

23 сентября 2020, 19:06




THG.ru уже сообщал, что американской компанией Qualcomm сегодня было объявлено о выпуске нового чипсета Snapdragon 750G, пришедшего на смену Snapdragon 730G.

Новый чипсет выделяется своими развитыми телекоммуникационными возможностями, в первую очередь поддержкой сетей 5G в диапазоне частот до 6 ГГц. В нем появилась подсистема Qualcomm FastConnect 6200 с поддержкой Wi-Fi 6, что позволяет создавать стабильные и безопасные соединения в любых условиях, в том числе в условиях личного применения.

После анонса главной интригой стало, кто из вендоров уже готов предложить свои модели на базе нового чипсета. Лидером оказался Samsung.

Samsung Galaxy A42 5G станет первым смартфоном, оснащенным чипсетом Snapdragon 750G


Буквально сразу после анонса появилась информация, что Samsung, оказывается, уже раскрыл ранее свои планы по выпуску новой модели Galaxy A42 5G. Этот смартфон сразу стал самым ожидаемым на рынке благодаря доступности, невысокой цене, бренду Samsung и поддержке 5G.

Аппарат был анонсирован в этом месяце, но компания почему-то не раскрыла его полные характеристики. И теперь стало понятно, почему так произошло.



В исходном коде манифеста настройки аппарата Galaxy A42 5G можно косвенно понять, что в телефоне установлен последний чипсет Qualcomm Snapdragon 750G, который только-только был анонсирован Samsung. На момент анонса телефона официальная информация о чипсете еще не была раскрыта. Поэтому теперь можно понять, почему Samsung промолчал.

Источник явно не указывает на то, что это - чипсет SD 750G. Однако конфигурация двух ядер с тактовой частотой 2,21 ГГц и еще шести ядер с тактовой частотой 1,8 ГГц вместе с графическим процессором Adreno 619 делает ответ очевидным. Речь идет об одном из первых смартфонов, использующем чипсет Snapdragon 750G, который должен скоро появиться на рынке.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Tecno Spark 5. В последние годы бюджетные смартфоны выглядят всё более изысканно, и их дизайн становится практически неотличим от полноценных флагманов стоимостью от 50 000 рублей. Именно к такому классу устройств относится попавший в нашу тестовую лабораторию Tecno Spark 5. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Tecno Spark 5: яркий бюджетник с квадрокамерой и ёмкой батареей".

Читайте также:

  • Nokia сделала ставку на бюджетность: новые смартфоны Nokia 8.3 5G, Nokia 3.4 и Nokia 2.4 и аксессуары к ним
  • В будущей линейке Apple iPhone 12 появится 5,4-дюймовая модель iPhone 12 mini
  • Флагманский смартфон HONOR 30i уже в продаже в России
  • Новый смартфон Sony Xperia 5 II готов радовать геймеров и творческих фотографов
  • realme представил смартфон C15 с аккумулятором 6000 мАч, игровой смартфон 6s и TWS наушники Buds Q

    • предыдущая новость
    Главное, что будет объявлено на Microsoft Ignite 2020

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие бюджетные ноутбуки: текущий анализ рынка Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Обзор Razer BlackShark V2 X: отличный объёмный звук занедорого Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица
    Лучшие бюджетные ноутбуки Лучшая оперативная память Главные новости за неделю Обзор Razer BlackShark V2 X Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    23 сентября, 2020

    Samsung Galaxy A42 5G станет первым смартфоном, оснащенным чипсетом Snapdragon 750G

    Главное, что будет объявлено на Microsoft Ignite 2020

    Nokia сделала ставку на бюджетность: новые смартфоны Nokia 8.3 5G, Nokia 3.4 и Nokia 2.4 и аксессуары к ним

    Seagate выпустила новый гелиевый накопитель корпоративного класса Exos X18 и SDN-систему Exos (AP) 2U12 на его базе

    AeroCool Hive: корпус Midi-tower для тех, кто любит красивое, функциональное и надежное

    ADATA XPG выпустила новые модули памяти SPECTRIX D50 Xtreme DDR4 RGB

    Новый чипсет Qualcomm Snapdragon 750G поддерживает 5G, True HDR и 120-Гц дисплеи

    22 сентября, 2020

    Samsung готовит к выпуску планшет Galaxy Tab Active 3 с прочным корпусом и стилусом

    В будущей линейке Apple iPhone 12 появится 5,4-дюймовая модель iPhone 12 mini

    Qualcomm может перенести свои заказы из SMIC к другому вендору из-за угрозы санкций

    Слухи: новый игровой монитор Xiaomi с частотой обновления 360 Гц будет стоить всего 146 долларов

    В Сингапуре создан спортивный «умный» костюм без батареек

    21 сентября, 2020

    Новый флагман Samsung Galaxy Z Fold 2 стал ремонтопригоднее предшественника

    Gigabyte объявила о выпуске видеокарт линейки RTX 3070 - GAMING OC и EAGLE OC

    Развитие ИИ и «закон Хуанга» могли стать главной причиной покупки ARM компанией NVIDIA

    TikTok объявил о сделке с Oracle и Walmart

    Samsung ведет разработку собственного ToF-датчика для Galaxy S21 (S30)

    Слухи: Xiaomi выпустит самый дешевый смартфон со 108-Мп камерой

    19 сентября, 2020

    Конкурс на THG.ru: Выиграй жёсткий диск Seagate на 10 Тбайт!

    18 сентября, 2020

    Флагманский смартфон HONOR 30i уже в продаже в России

    ССЫЛКИ