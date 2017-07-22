THG.ru уже сообщал, что американской компанией Qualcomm сегодня было объявлено о выпуске нового чипсета Snapdragon 750G, пришедшего на смену Snapdragon 730G.
Новый чипсет выделяется своими развитыми телекоммуникационными возможностями, в первую очередь поддержкой сетей 5G в диапазоне частот до 6 ГГц. В нем появилась подсистема Qualcomm FastConnect 6200 с поддержкой Wi-Fi 6, что позволяет создавать стабильные и безопасные соединения в любых условиях, в том числе в условиях личного применения.
После анонса главной интригой стало, кто из вендоров уже готов предложить свои модели на базе нового чипсета. Лидером оказался Samsung.
Буквально сразу после анонса появилась информация, что Samsung, оказывается, уже раскрыл ранее свои планы по выпуску новой модели Galaxy A42 5G. Этот смартфон сразу стал самым ожидаемым на рынке благодаря доступности, невысокой цене, бренду Samsung и поддержке 5G.
Аппарат был анонсирован в этом месяце, но компания почему-то не раскрыла его полные характеристики. И теперь стало понятно, почему так произошло.
В исходном коде манифеста настройки аппарата Galaxy A42 5G можно косвенно понять, что в телефоне установлен последний чипсет Qualcomm Snapdragon 750G, который только-только был анонсирован Samsung. На момент анонса телефона официальная информация о чипсете еще не была раскрыта. Поэтому теперь можно понять, почему Samsung промолчал.
Источник явно не указывает на то, что это - чипсет SD 750G. Однако конфигурация двух ядер с тактовой частотой 2,21 ГГц и еще шести ядер с тактовой частотой 1,8 ГГц вместе с графическим процессором Adreno 619 делает ответ очевидным. Речь идет об одном из первых смартфонов, использующем чипсет Snapdragon 750G, который должен скоро появиться на рынке.
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