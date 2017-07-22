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Samsung представила субфлагманский Galaxy S20 Fan Edition (FE): дешевле Galaxy S20 на 30%

23 сентября 2020, 20:51




Samsung Electronics анонсировала субфлагманский смартфон Galaxy S20 Fan Edition (FE), который оказался почти на треть дешевле флагмана. Новый смартфон был создан на базе Galaxy S20, от которого он получил большинство флагманских характеристик: дисплей с частотой 120 Гц, камеру с поддержкой ИИ, передовой процессор, сверхбыстрые возможности подключения, мощный аккумулятор с зарядом на весь день, расширяемую память, а также дизайн премиум-класса.

Флагманский смартфон Galaxy S20 был выпущен всего полгода назад. Новая модель получила название Samsung Galaxy S20 Fan Edition - это смартфон премиум-класса, сочетающий уже полюбившиеся инновации серии S20 по приятной цене. Новый аппарат, как оказалось, действительно обладает весьма впечатляющими характеристиками, но по цене, в которую трудно поверить.

Samsung выпустила полуфлагманский смартфон Galaxy S20 Fan Edition (FE), которой обойдется на 30% дешевле флагмана


Слухи о выпуске FAN-модели ходили уже несколько недель. Самым неожиданным стала цена аппарата. Несмотря на то, что модель Galaxy S20 Fan Edition обладает весьма впечатляющими характеристиками, практически не уступая оригиналу, ее цена оказалась равной 49 990 рублей. Можно напомнить, что цена флагманской модели Galaxy S20, которая продается сейчас на российском рынке, составляет 69 990 рублей.

Новый смартфон Galaxy S20 FE обладает рядом флагманских функций, которые реализованы в стандартной модели Galaxy S20. Это 6,5-дюймовый экран Super AMOLED с высокой частотой обновления 120 Гц. Благодаря этой возможности, прокрутка контента происходит без задержек, а динамичные игры становятся более «отзывчивыми» и «плавными».

На задней панели Galaxy S20 Fan Edition размещен тройной блок камер, где представлены 12-Мп широкоугольный, 12-Мп сверхширокоугольный и 8-Мп телеобъектив. Новый телефон предоставляет «честный» 3-кратный оптический зум без потерь, а также 30-кратный цифровой зум. Как бы далеко ни находился пользователь от объекта съемки, он всегда сможет сделать достойный снимок.

Есть в новом смартфоне и поддержка портретных режимов с боке, которые Samsung называет «изображениями Live Focus».

Samsung выпустила полуфлагманский смартфон Galaxy S20 Fan Edition (FE), которой обойдется на 30% дешевле флагмана


Galaxy S20 Fan Edition поддерживает многокадровую обработку в ночном режиме, что позволяет добиться роста качества снимков при съемке в темноте. Снимки можно делать, не ослепляя друзей светодиодной вспышкой, сохраняя естественность атмосферы съемки. Благодаря применению ИИ, происходит стабилизация кадров. Это происходит, например, при съемке на бегу. Снимки получаются такими, будто они были сняты со штатива.

Наверняка многим понравится и батарея емкостью 4500 мАч.



Смартфон построен на фирменном чипсете Exynos 990 от Samsung, дополняемом 6 Гбайт ОЗУ LPDDR5 и 128 Гбайт флеш-памяти. А на международном рынке он появится еще и в версии с платформой Qualcomm Snapdragon 865.

Интересны и другие фичи телефона: повышенная водостойкость, сверхбыстрая зарядка, беспроводная зарядка PowerShare, которая позволяет обеспечить заряду аксессуаров, например, наушников.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vivo X50. Vivo X50 привлекает внимание своим премиальным дизайном и ярким дисплеем. Вдобавок к этому смартфон имеет впечатляющий набор камер, мощный аккумулятор и поддерживает быструю зарядку. Но давайте посмотрим, насколько он хорош на практике. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vivo X50: премиальные камеры и отличный дисплей".


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