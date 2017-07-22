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Open Signal: успех продаж iPhone 5G в США будет связан с ростом скорости загрузки

24 сентября 2020, 07:28




Исследовательская компания Open Signal выпустила отчет, согласно которому лучшим по скорости загрузки в сетях 5G сейчас называется смартфон Samsung Galaxy Note 20 - его средняя скорость загрузки составляет 51,6 Мбит/с. Немного уступает ему родственная модель Galaxy Note 20 Ultra - 50,8 Мбит/с. Самым быстрым в сетях 5G обычным телефоном называют модель OnePlus, демонстрирующую среднюю скорость загрузки 56 Мбит/с. Тем не менее, исследователи отказываются называть свой список окончательным, пока ни появятся модели iPhone 5G.

Open Signal: успех продаж iPhone 5G в США будет связан с ростом скорости загрузки


По оценкам исследователей, скачок в популярности iPhone, который произойдет с перехода с 4G на 5G будет напоминать бум 2012 года, когда продажи iPhone резко подскочили благодаря самому большому скачку в скорости передачи данных, который принес смартфонам Apple переход на 4G. Аналогичные изменения происходят в настоящее время.

Производители телефонов 5G уже заметили, что скорость загрузки данных с новых устройств в 1,6-1,9 раза выше, чем у их моделей с поддержкой LTE. Если новые смартфоны iPhone покажут аналогичные характеристики, то общая скорость передачи данных в США должна резко вырасти, начиная с конца этого года.

Исследователи делают прогноз, что популярность iPhone в Штатах обязательно вызовет у потребителей интерес к 5G. По мнению представителей Open Signal, «подъем, который приносит 5G, подчеркивает важность предстоящего запуска iPhone 5G для американцев и американских операторов связи. Если после добавления возможности использования 5G в iPhone будет очевиден аналогичный скачок в опыте пользования смартфонами, это повысит средний уровень загрузки мобильной сети. Если учесть, что половина американцев пользуется iPhone, согласно Counterpoint.



Отмечается, что на текущий момент у пользователей Apple iPhone разные возможности, и многое зависит от выбора оператора связи. В то же время, семь различных телефонов на базе iOS, выпущенных Apple в период с 2018 по 2020 год, имеют самую высокую скорость загрузки данных в сети AT&T.

Open Signal: успех продаж iPhone 5G в США будет связан с ростом скорости загрузки


Согласно новому отчету, те, кто все еще пользуются старыми моделями iPhone, выпущенными в период с 2013 по 2016 год, скорее всего, обновят их до iPhone 5G. Это связано с тем, что вышеупомянутые модели обеспечивают скорость загрузки данных от 7,9 до 9 Мбит/с, что намного ниже 29 Мбит/с, достигнутых iPhone 11 Pro. Переход на телефоны с поддержкой 5G обещает предоставить даже еще более высокие скорости.

Open Signal: успех продаж iPhone 5G в США будет связан с ростом скорости загрузки


В отчете отмечается, что «пользователи iPhone, которые, вероятно, использовали свой телефон в течение последних трех лет, скорее всего, уже вышли из контракта и готовы к обновлению. Они также имеют гораздо более низкую скорость. Средняя скорость загрузки для моделей, выпущенных в 2017 году, составляет чуть менее 20 Мбит/с или на 31% меньше, чем у пользователей моделей iPhone 11 Pro. Те, кто пользуется моделями четырехлетней давности, вынуждены мириться с еще более медленными скоростями - от 7,8 до 15,9 Мбит/с.



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