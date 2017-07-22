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Беспроводные наушники True Wireless Stereo Earbuds открывают серию «умных» продуктов платформы HONOR CHOICE

24 сентября 2020, 13:50




Подразделение компании Huawei, выступающее под брендом HONOR, представила беспроводные наушники True Wireless Stereo Earbuds. Это - первый продукт, представляющий новую платформу HONOR CHOICE. Она станет объединяющим центром для выращивания экосистемы умных устройств, которые будут создаваться в тесном сотрудничестве с лидирующими мировыми производителями электроники и бытовой техники.

Целью HONOR CHOICE является расширение экосистемы бренда HONOR в рамках IoT стратегии «1+8+N». Речь в данном случае идет о категории «N», которая включает в себя устройства Интернета вещей (IoT) для 5 сценариев использования: для умного дома, здоровья, путешествий, развлечений и умного офиса. Устройства этого класса способны дать пользователям новые возможности для комфортного и эффективного решения повседневных задач.

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Первая модель - беспроводные наушники True Wireless Stereo Earbuds - оснащена 7-мм динамиками с композитной диафрагмой. Высокое качество звука без задержек сигнала обеспечивается за счет применения технологии бинауральной синхронной передачи звуковых данных. Наушники предусматривают использование двух микрофонов вместе с системой активного шумоподавления, что необходимо для осуществления качественных звонков.

Новая модель также порадует ёмкой батареей. Она позволяет пользоваться гаджетом в течение всего дня без подзарядки.



Наушники True Wireless Stereo Earbuds будут доступны во всех магазинах партнёров бренда HONOR. Названа и рекомендованная розничная цена - 2990 рублей.

В рознице наушники появятся уже завтра, с 25 сентября. Продажи будут доступны также и на официальном сайте интернет-магазина HONOR, куда эта модель поступит с 20 октября.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор игровой гарнитуры Razer BlackShark V2 X. Недавно выпущенная Razer игровая гарнитура Razer BlackShark V2 X стала упрощенным вариантом BlackShark V2. Это одно из самых недорогих решений, позволяющих получить качественный, виртуальный объёмный звук 7.1. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Razer BlackShark V2 X: отличный объёмный звук занедорого".

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