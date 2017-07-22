Компания Western Digital сообщила о расширении своего модельного ряда решений для хранения данных WD Purple. Он пополнился двумя новыми решениями: HDD-накопителем на 18 Тбайт для систем наблюдения и картой памяти microSD WD Purple SC QD101 на 1 Тбайт для камер с элементами ИИ.
HDD-накопитель WD Purple на 18 Тбайт отнесен к числу чемпионов отрасли по емкости для устройств наблюдения. Новая модель может применяться для поддержки сетевых видеорегистраторов, устройств для аналитики видео и оборудования с графическими процессорами (GPU), используемого как в режиме реального времени, так и для пост-аналитики.
Как сообщает вендор, объем сохраняемых данных у нового носителя на 28% больше, чем у предыдущего поколения. Он может применяться для хранения видеоматериалов, эталонных изображений и метаданных на первичных устройствах захвата видео. Его применение позволяет наращивать использование ИИ.
Диски WD Purple от 8 до 18 Тбайт оборудованы технологией ИИ AllFrame, которая поддерживает запись с 64-х HD-камер, а также 32 дополнительных потока для аналитики глубинного обучения.
Карта microSD WD Purple SC QD101 на 1 Тбайт также выделяется своей поддержкой для камер с элементами ИИ, камер видеонаблюдения и устройств первичного захвата видео, выполняющих функции по основному хранению данных или их резервному копированию.
В основе модели применена продвинутая технология 96-слойной флеш-памяти 3D NAND от Western Digital. Эта модель карты обладает повышенной долговечностью (до 500 циклов P/E), и поставляется в объемах 1 Тбайт, 512 Гбайт, 256 Гбайт, 128 Гбайт, 64 Гбайта и 32 Гбайта.
Усиленное и долговечное исполнение означает, что карта microSD WD Purple является погодо- и влагоустойчивой и работает в диапазоне температур от -25° до 85°C.
Важным эксплуатационным дополнением является функция индикации состояния, реализованная в самой карте. Если камера, в которую вставлена карта, поддерживает эту функцию, то появляется возможность оперативно выявить понижение ресурса хранения, чтобы превентивно провести обслуживание.
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