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AMD выпустила серию новых процессоров Ryzen и Athlon на базе Zen для создания мощных Chromebook

24 сентября 2020, 16:23




Компания AMD выпустила пять новых мобильных процессоров на основе архитектуры Zen, разработанных специально для Chromebook. В новый набор попали модели AMD Ryzen 3000 C и Athlon 3000 C - первые процессоры, которые сделали доступной архитектуру AMD Zen для Chromebook, а также ознаменовали собой дебют процессора Ryzen на устройствах под управлением Chrome OS.

AMD выпустила группу мобильных процессоров серий Ryzen и Athlon на базе Zen для выхода Chromebook в бизнес-сегмент


Для AMD этот шаг является крайне важным. До сих пор компьютеры этого класса, оснащенные процессорами AMD, строились на базе моделей младшего класса A-серии. Это означало, что построенные на их базе ноутбуки Chromebook предназначались исключительно для базового применения: веб-серфинга и выполнения простейших офисных задач - почта, редактирование файлов, организация рабочего дня.

С появлением на рынке Chromebook премиум-класса от HP и Google, оснащенных процессорами Intel, конкурент AMD сразу извлек большую выгоду из этого сегмента. AMD в это время продолжала оставаться в стороне. Нынешний выпуск знаменует собой то, что AMD готова бороться за лидерство с Intel и в этом сегменте.

AMD выпустила группу мобильных процессоров серий Ryzen и Athlon на базе Zen для выхода Chromebook в бизнес-сегмент


Новые мобильные процессоры первой группы - AMD Ryzen 7 3700C и Ryzen 5 3500C - основаны на архитектуре Zen+; процессоры Ryzen 3 3250C, Athlon Gold 3150C и Athlon Silver 3050C используют архитектуру Zen первого поколения.

Напомним, что AMD в настоящее время активно продвигает на рынке свои решения на базе прежней архитектуры Zen 2 и подходит к дебюту архитектуры Zen 3. Согласно многочисленным утечкам, особенности новой архитектуры Zen 3 должны быть раскрыты уже в этом году.

Новые процессоры AMD Ryzen и Athlon поставляются также со встроенной графикой Radeon Vega. Как утверждается, благодаря ей можно рассчитывать на значительный рост возможностей работы с графикой у ноутбуков Chromebook.

Хотя трудно объединить в единое целое все представленные процессоры, но у них есть ряд общих особенностей, которые их объединяют. Прежде всего, это нацеленность на невысокий TDP, который у данного набора не превышает 15 Вт.

Вторая особенность - это применяемые технологические процессы. С точки зрения изготовления, Ryzen 3 3250C аналогичен Athlon Gold 3150C и Athlon Silver 3050C - все эти процессоры изготавливаются по 14-нм техпроцессу. С другой стороны, процессоры AMD Ryzen 7 3700C и Ryzen 5 3500C основаны на использовании более эффективного 12-нм техпроцесса.

Мобильные процессоры AMD Ryzen 3000 C-серии предлагают на 212% лучшую производительность при многозадачности и создании контента по сравнению с предыдущим поколением AMD Chromebook. Благодаря встроенной графике AMD Radeon Graphics, мобильные процессоры AMD Ryzen 3000 C-серии обеспечивают самую высокую графическую производительность среди Chromebook.



Наиболее мощная модель в этом наборе - мобильный процессор AMD Ryzen 7 3700C - обеспечивает такой рост производительности для Chromebook:

  • до 251% более высокая производительность графики по сравнению с предыдущим поколением AMD Chromebook.
  • до 104% быстрее в рабочих задачах по сравнению с предыдущим поколением AMD Chromebook.
  • до 152% более высокая производительность редактирования фотографий по сравнению с предыдущим поколением AMD Chromebook.

AMD заявляет, что первая волна ноутбуков на базе новых мобильных процессоров AMD Ryzen 3000 C и AMD Athlon 3000 C поступит в продажу в IV квартале 2020 года. Вендорами этих решений будут выступать Acer, ASUS, HP и Lenovo.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о скальпировании процессора. Под скальпированием понимается снятие теплораспределительной крышки процессора для замены термоинтерфейса между ней и кристаллом на более эффективный. И в сегодняшней статье мы разберёмся в том, как это делать и когда проведение скальпирования целесообразно. Подробнее об этом читайте в статье "Скальпирование процессора: как и зачем это делать".

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