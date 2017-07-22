Компания AMD выпустила пять новых мобильных процессоров на основе архитектуры Zen, разработанных специально для Chromebook. В новый набор попали модели AMD Ryzen 3000 C и Athlon 3000 C - первые процессоры, которые сделали доступной архитектуру AMD Zen для Chromebook, а также ознаменовали собой дебют процессора Ryzen на устройствах под управлением Chrome OS.
Для AMD этот шаг является крайне важным. До сих пор компьютеры этого класса, оснащенные процессорами AMD, строились на базе моделей младшего класса A-серии. Это означало, что построенные на их базе ноутбуки Chromebook предназначались исключительно для базового применения: веб-серфинга и выполнения простейших офисных задач - почта, редактирование файлов, организация рабочего дня.
С появлением на рынке Chromebook премиум-класса от HP и Google, оснащенных процессорами Intel, конкурент AMD сразу извлек большую выгоду из этого сегмента. AMD в это время продолжала оставаться в стороне. Нынешний выпуск знаменует собой то, что AMD готова бороться за лидерство с Intel и в этом сегменте.
Новые мобильные процессоры первой группы - AMD Ryzen 7 3700C и Ryzen 5 3500C - основаны на архитектуре Zen+; процессоры Ryzen 3 3250C, Athlon Gold 3150C и Athlon Silver 3050C используют архитектуру Zen первого поколения.
Напомним, что AMD в настоящее время активно продвигает на рынке свои решения на базе прежней архитектуры Zen 2 и подходит к дебюту архитектуры Zen 3. Согласно многочисленным утечкам, особенности новой архитектуры Zen 3 должны быть раскрыты уже в этом году.
Новые процессоры AMD Ryzen и Athlon поставляются также со встроенной графикой Radeon Vega. Как утверждается, благодаря ей можно рассчитывать на значительный рост возможностей работы с графикой у ноутбуков Chromebook.
Хотя трудно объединить в единое целое все представленные процессоры, но у них есть ряд общих особенностей, которые их объединяют. Прежде всего, это нацеленность на невысокий TDP, который у данного набора не превышает 15 Вт.
Вторая особенность - это применяемые технологические процессы. С точки зрения изготовления, Ryzen 3 3250C аналогичен Athlon Gold 3150C и Athlon Silver 3050C - все эти процессоры изготавливаются по 14-нм техпроцессу. С другой стороны, процессоры AMD Ryzen 7 3700C и Ryzen 5 3500C основаны на использовании более эффективного 12-нм техпроцесса.
Мобильные процессоры AMD Ryzen 3000 C-серии предлагают на 212% лучшую производительность при многозадачности и создании контента по сравнению с предыдущим поколением AMD Chromebook. Благодаря встроенной графике AMD Radeon Graphics, мобильные процессоры AMD Ryzen 3000 C-серии обеспечивают самую высокую графическую производительность среди Chromebook.
Наиболее мощная модель в этом наборе - мобильный процессор AMD Ryzen 7 3700C - обеспечивает такой рост производительности для Chromebook:
до 251% более высокая производительность графики по сравнению с предыдущим поколением AMD Chromebook.
до 104% быстрее в рабочих задачах по сравнению с предыдущим поколением AMD Chromebook.
до 152% более высокая производительность редактирования фотографий по сравнению с предыдущим поколением AMD Chromebook.
AMD заявляет, что первая волна ноутбуков на базе новых мобильных процессоров AMD Ryzen 3000 C и AMD Athlon 3000 C поступит в продажу в IV квартале 2020 года. Вендорами этих решений будут выступать Acer, ASUS, HP и Lenovo.
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