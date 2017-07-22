HP анонсировала выпуск серии из 13-, 14- и 15-дюймовых ноутбуков Pavilion, оснащенных процессорами Intel Core 11-го поколения и графикой Iris XE. Самое интересное в новинках - это не только их техническая сторона, связанная в первую очередь с применением улучшенной графической поддержки за счет перехода на чипы следующего поколения, а также участие в программе по использованию переработанных материалов в процессе производства ноутбуков.
Прежде всего это касается применения пластика. Он относится к разряду переработанных материалов. Без такого применения этот пластик направлялся бы для утилизации в недрах мирового океана, загрязняя окружающую среду на несколько столетий вперед.
HP следующим образом описала свои «экологически чистые» компьютеры:
«Экологичность по-прежнему является ключевым направлением в развитии бизнеса для HP. Компания старается учитывать необходимость участия в программах защиты окружающей среды при выпуске любых изделий в своем портфеле.
В новых ноутбуках Pavilion используется пластик, переработанный после прежнего использования. Согласно нашим оценкам, в случае отказа от его повторного использования производителями эти материалы были бы отправлены на захоронение в глубинах мирового океана.
Согласно оценкам, нам удалось вывести их этого пагубного оборота около 92 000 пластиковых бутылок, которые не попали в мировой океан и не были выброшены на свалки. Переработанные материалы мы также используем для упаковки и в виде уплотняющих элементов, размещаемых внутри упаковок. Ноутбуки имеют сертификаты EPEAT Silver и Energy Star».
У каждого такого ноутбука есть отметка "3D seamless metal chassis", что означает, что благодаря новому дизайну в их конструкции стирается грань между пластиком и металлическими частями.
Новые модели Pavilion имеют удобный экран, площадь которого составляет 86% от размеров корпуса. Продолжительность автономной работы составляет 8,5 часов. Устройства снабжены улучшенной системой охлаждения.
Возможности комплектации позволяют заменять процессоры Intel на AMD Ryzen 4000. Модели Pavilion 14 и 15 доступны также с установленной графикой Nvidia GeForce MX450. Эти модели могут также оснащаться разъемом для SD-карт.
Среди других особенностей называется применение двухканальной памяти, наличие возможности подключения по Wi-Fi 6, использование памяти Optane, твердотельных накопителей до 1 ТБ и USB-C.
13-дюймовая модель Pavilion с дисплеем 1080p или 4K Ultra HD стоит 680 долларов. 14- и 15-дюймовые модели имеют разрешение 720p или 1080p и стоят от 580 и 600 долларов, соответственно.
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