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При изготовлении ноутбуков Pavilion HP активно применяет технологии вторичной переработки

24 сентября 2020, 17:08




HP анонсировала выпуск серии из 13-, 14- и 15-дюймовых ноутбуков Pavilion, оснащенных процессорами Intel Core 11-го поколения и графикой Iris XE. Самое интересное в новинках - это не только их техническая сторона, связанная в первую очередь с применением улучшенной графической поддержки за счет перехода на чипы следующего поколения, а также участие в программе по использованию переработанных материалов в процессе производства ноутбуков.

Прежде всего это касается применения пластика. Он относится к разряду переработанных материалов. Без такого применения этот пластик направлялся бы для утилизации в недрах мирового океана, загрязняя окружающую среду на несколько столетий вперед.

Для изготовления новых ноутбуков HP Pavilion активно применяются технологии вторичной переработки


HP следующим образом описала свои «экологически чистые» компьютеры:

«Экологичность по-прежнему является ключевым направлением в развитии бизнеса для HP. Компания старается учитывать необходимость участия в программах защиты окружающей среды при выпуске любых изделий в своем портфеле.

В новых ноутбуках Pavilion используется пластик, переработанный после прежнего использования. Согласно нашим оценкам, в случае отказа от его повторного использования производителями эти материалы были бы отправлены на захоронение в глубинах мирового океана.

Согласно оценкам, нам удалось вывести их этого пагубного оборота около 92 000 пластиковых бутылок, которые не попали в мировой океан и не были выброшены на свалки. Переработанные материалы мы также используем для упаковки и в виде уплотняющих элементов, размещаемых внутри упаковок. Ноутбуки имеют сертификаты EPEAT Silver и Energy Star».

У каждого такого ноутбука есть отметка "3D seamless metal chassis", что означает, что благодаря новому дизайну в их конструкции стирается грань между пластиком и металлическими частями.

Новые модели Pavilion имеют удобный экран, площадь которого составляет 86% от размеров корпуса. Продолжительность автономной работы составляет 8,5 часов. Устройства снабжены улучшенной системой охлаждения.



Возможности комплектации позволяют заменять процессоры Intel на AMD Ryzen 4000. Модели Pavilion 14 и 15 доступны также с установленной графикой Nvidia GeForce MX450. Эти модели могут также оснащаться разъемом для SD-карт.

Для изготовления новых ноутбуков HP Pavilion активно применяются технологии вторичной переработки


Среди других особенностей называется применение двухканальной памяти, наличие возможности подключения по Wi-Fi 6, использование памяти Optane, твердотельных накопителей до 1 ТБ и USB-C.

13-дюймовая модель Pavilion с дисплеем 1080p или 4K Ultra HD стоит 680 долларов. 14- и 15-дюймовые модели имеют разрешение 720p или 1080p и стоят от 580 и 600 долларов, соответственно.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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