Согласно последним неофициальным сообщениям, Google планирует выпустить будущий флагманский смартфон Google Pixel 5 к концу сентября. Но параллельно с этим ожидаемым событием, на портале WinFuture появилось сообщение, что по официальным данным производителя это будет все-таки не флагман, а скорей смартфон среднего ценового и функционального сегмента.
Это заявление породило большой интерес к будущей начинке аппарата. Запрос был услышан.
Позднее в результате утечки стало известно, что Google Pixel 5 будет поставляться с поддержкой подключения 5G. Модель будет иметь 6,0-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2340х1080 пикселей. Частота его обновления составит 90 Гц, соотношение сторон будет равняться 19:5:9, линеатура вывода на экран - 432 PPI. По слухам, дисплей будет защищен устойчивым к царапинам стеклом Gorilla Glass 6.
Дизайн передней панели Google Pixel 5 будет предусматривать наличие выреза в верхнем левом углу дисплея. Ожидается, что сканер отпечатков пальцев у этого телефона будет встроен на задней панели вместо его встраивания в дисплей.
Внутри Pixel 5 будет установлен чипсет Qualcomm Snapdragon 765G с поддержкой тактовой частоты до 2,4 ГГц. Приятным дополнением является поддержка сетей 5G.
Чипсету будет доступно 8 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт встроенной памяти. Google собирается оснастить смартфон собственным модулем безопасности Titan M.
Оптическая часть Google Pixel 5 будет представлена двойной камерой с 12,2-мегапиксельным основным датчиком Sony с 2-пиксельным фазовым автофокусом. В документах утверждается, что размер пикселя составит 1,4 микрометра по краю с апертурой f/1,7. Основная камера будет иметь угол обзора, равный 77°. Сообщается, что вторая камера будет оснащена 16-мегапиксельным широкоугольным сенсором с широким полем обзора 107°.
На передней панели телефона будет располагаться 8-мегапиксельный сенсор для селфи и видеозвонков.
Основная камера будет способна записывать видео в разрешении 1080 (с частотой кадров до 240 кадр/сек) и 4K (60 кадр/сек).
Смартфон будет иметь сертификат безопасности IP68, его корпус будет изготовлен из переработанного алюминия. Сертификация IP68 отражает уровень защиты устройства - его водонепроницаемость и пылезащищенность.
Питание Google Pixel 5 будет осуществляться от несъемной батареи емкостью 4000 мАч. Устройство будет работать под управлением Android 11.
Кроме того, в отчете добавлено, что цена смартфона в Германии составит 629 евро.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Tecno Spark 5. В последние годы бюджетные смартфоны выглядят всё более изысканно, и их дизайн становится практически неотличим от полноценных флагманов стоимостью от 50 000 рублей. Именно к такому классу устройств относится попавший в нашу тестовую лабораторию Tecno Spark 5. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Tecno Spark 5: яркий бюджетник с квадрокамерой и ёмкой батареей".