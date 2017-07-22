По появившимся слухам, бренд Redmi готовится к запуску новой серии смартфонов Redmi Note 10. Пока нет никакой официальной информации о будущей линейке Redmi Note 10. В то же время, в сети уже появилось слухи, в том числе с информацией о технических характеристиках будущих устройств.
Новая утечка сообщает, что Redmi Note 10 может стать одним из первых устройств, который будет работать на недавно анонсированном чипсете Qualcomm Snapdragon 750G.
Помимо этого, появилась утечка, что новая линейка будет представлена двумя моделями производства Xiaomi (известными под названиями Gauguin и Gauguin Pro).
В подтверждение этой версии можно привести информацию, обнаруженную на сайте сертификации FCC. Одно из устройств под номером M2007J17C, которое проходило там испытания, было распознано как смартфон Mi 10T Lite.
Redmi Note 10 With Snapdragon 750G 5G & 4820mAh Battery. Mi 10T Lite (M2007J17G) Will Launch As Redmi Note 10 (M2007J17C) in China & May Be Launch in India 🇮🇳 As Redmi Note 10 or Note 10 Pro Which is Already BIS Certified. Source https://t.co/bdgWtB47FCpic.twitter.com/DhSzGZdton
Если верить этой утечке, модель Mi 10T Lite вполне может быть переименована в Redmi Note 10. Эта информация может иметь отношение, как минимум, к рынкам Азиатского региона - Китай, Индия.
В утечке также указывается, что предполагаемый Redmi Note 10 будет работать на базе недавно анонсированного 8-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon 750G, а емкость его батареи составит 4820 мАч.
На данный момент это практически вся информация, которую удалось собрать о будущем смартфоне Redmi Note 10. По слухам, запуск намечено провести в октябре.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Tecno Spark 5. В последние годы бюджетные смартфоны выглядят всё более изысканно, и их дизайн становится практически неотличим от полноценных флагманов стоимостью от 50 000 рублей. Именно к такому классу устройств относится попавший в нашу тестовую лабораторию Tecno Spark 5. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Tecno Spark 5: яркий бюджетник с квадрокамерой и ёмкой батареей".