РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Redmi готовится выпустить два смартфона Note 10 с Snapdragon 750G и батареей 4820 мАч

25 сентября 2020, 08:52




По появившимся слухам, бренд Redmi готовится к запуску новой серии смартфонов Redmi Note 10. Пока нет никакой официальной информации о будущей линейке Redmi Note 10. В то же время, в сети уже появилось слухи, в том числе с информацией о технических характеристиках будущих устройств.

Новая утечка сообщает, что Redmi Note 10 может стать одним из первых устройств, который будет работать на недавно анонсированном чипсете Qualcomm Snapdragon 750G.

Redmi готовится выпустить два смартфона Note 10 с Snapdragon 750G SoC и батареей 4820 мАч


Помимо этого, появилась утечка, что новая линейка будет представлена двумя моделями производства Xiaomi (известными под названиями Gauguin и Gauguin Pro).

В подтверждение этой версии можно привести информацию, обнаруженную на сайте сертификации FCC. Одно из устройств под номером M2007J17C, которое проходило там испытания, было распознано как смартфон Mi 10T Lite.



Если верить этой утечке, модель Mi 10T Lite вполне может быть переименована в Redmi Note 10. Эта информация может иметь отношение, как минимум, к рынкам Азиатского региона - Китай, Индия.




В утечке также указывается, что предполагаемый Redmi Note 10 будет работать на базе недавно анонсированного 8-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon 750G, а емкость его батареи составит 4820 мАч.

На данный момент это практически вся информация, которую удалось собрать о будущем смартфоне Redmi Note 10. По слухам, запуск намечено провести в октябре.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Tecno Spark 5. В последние годы бюджетные смартфоны выглядят всё более изысканно, и их дизайн становится практически неотличим от полноценных флагманов стоимостью от 50 000 рублей. Именно к такому классу устройств относится попавший в нашу тестовую лабораторию Tecno Spark 5. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Tecno Spark 5: яркий бюджетник с квадрокамерой и ёмкой батареей".

Читайте также:

  • Начинка Google Pixel 5 перестала быть тайной
  • Open Signal: успех продаж iPhone 5G в США будет связан с ростом скорости загрузки
  • Nokia сделала ставку на бюджетность: новые смартфоны Nokia 8.3 5G, Nokia 3.4 и Nokia 2.4 и аксессуары к ним
  • В будущей линейке Apple iPhone 12 появится 5,4-дюймовая модель iPhone 12 mini
  • Флагманский смартфон HONOR 30i уже в продаже в России

    • следующая новость
    Как конвертировать видео в MP4 и другие форматы

    предыдущая новость
    Начинка Google Pixel 5 перестала быть тайной

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший блок питания: текущий анализ рынка Обзор Razer Cynosa V2: игровая клавиатура с эффектной подсветкой Лучшие бюджетные ноутбуки: текущий анализ рынка Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Лучший блок питания Обзор игровой клавиатуры Razer Cynosa V2 Лучшие бюджетные ноутбуки Лучшая оперативная память Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    25 сентября, 2020

    Samsung добавила в линейку 8K-телевизоров QLED в России новую модель Q900T

    Smartisan создает смартфон с камерой, имеющей разрешение 108 Мп

    Как конвертировать видео в MP4 и другие форматы

    Redmi готовится выпустить два смартфона Note 10 с Snapdragon 750G и батареей 4820 мАч

    24 сентября, 2020

    Начинка Google Pixel 5 перестала быть тайной

    При изготовлении ноутбуков Pavilion HP активно применяет технологии вторичной переработки

    AMD выпустила серию новых процессоров Ryzen и Athlon на базе Zen для создания мощных Chromebook

    Western Digital нарастила модельный ряд WD Purple накопителями с ИИ

    Беспроводные наушники True Wireless Stereo Earbuds открывают серию «умных» продуктов платформы HONOR CHOICE

    Open Signal: успех продаж iPhone 5G в США будет связан с ростом скорости загрузки

    23 сентября, 2020

    Samsung представила субфлагманский Galaxy S20 Fan Edition (FE): дешевле Galaxy S20 на 30%

    Samsung Galaxy A42 5G станет первым смартфоном на чипсете Snapdragon 750G

    Главное, что будет объявлено на Microsoft Ignite 2020

    Nokia сделала ставку на бюджетность: новые смартфоны Nokia 8.3 5G, Nokia 3.4 и Nokia 2.4 и аксессуары к ним

    Seagate выпустила новый гелиевый накопитель корпоративного класса Exos X18 и SDN-систему Exos (AP) 2U12 на его базе

    AeroCool Hive: корпус Midi-tower для тех, кто любит красивое, функциональное и надежное

    ADATA XPG выпустила новые модули памяти SPECTRIX D50 Xtreme DDR4 RGB

    Новый чипсет Qualcomm Snapdragon 750G поддерживает 5G, True HDR и 120-Гц дисплеи

    22 сентября, 2020

    Samsung готовит к выпуску планшет Galaxy Tab Active 3 с прочным корпусом и стилусом

    В будущей линейке Apple iPhone 12 появится 5,4-дюймовая модель iPhone 12 mini

    ССЫЛКИ