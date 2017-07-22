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Как конвертировать видео в MP4 и другие форматы

25 сентября 2020, 09:05


На правах рекламы.

Видео в формате MP4 отличаются высоким качеством воспроизведения и одновременно небольшим размером. Кроме того, их умеют воспроизводить все популярные плееры. Хотите ли вы загрузить видеоролик в интернет или посмотреть его на мобильном телефоне или ПК, этот формат станет лучшим выбором. Если вы хотите узнать, как конвертировать видео в mp4 быстро и без особых технических знаний, читайте нашу статью.

Конвертеры в MP4 без потери качества

Качество исходного ролика зависит от выбора программы. Рассмотрим несколько популярных ПО, которые помогут переконвертировать фильм AVI или в любом другом формате без потери качества.

ВидеоМАСТЕР

ВидеоМАСТЕР включает в себя конвертер видео и редактор файлов. Программа поможет изменить формат клипа для просмотра на ПК и имеет готовые пресеты для конвертации под мобильные устройства. Работа в ней не отнимет много времени, к тому же она поддерживает пакетную обработку.

Шаг 1. Установите софт и добавьте файлы

Скачайте бесплатный дистрибутив с сайта разработчика и запустите распаковку инсталлятора двойным кликом. После окончания установки откройте ВидеоМАСТЕР и загрузите в программу видеофайлы. Для этого перетащите их в главное окно или нажмите кнопку «Добавить», затем «Добавить видео или аудио».

Как конвертировать видео в MP4 и другие форматы


Можно выбирать файлы по одному или папкой, сделать захват с веб-камеры или скачать с ВК или YouTube. Если в компьютере имеется встроенный дисковод или монтировщик образов диска, вы также можете вытянуть файлы с DVD.

Шаг 2. Установите параметры

Нажмите кнопку «Форматы» в левом нижнем углу. Раскройте выпадающее меню и подберите нужный вариант. Дополнительно вы можете выбрать качество конвертирования: HD или стандартный. Если вы кодируете несколько файлов и хотите перевести их все в один формат, отметьте галочкой «Применить для всех». Также вы можете установить отдельные настройки для каждого ролика.

Как конвертировать видео в MP4 и другие форматы


Нажмите «Параметры», чтобы вручную отрегулировать размер кадра, качество исходного клипа, битрейт, кодек, а также установки аудиодорожки.

Как конвертировать видео в MP4 и другие форматы


Шаг 3. Запустите конвертирование

Нажмите кнопку «Конвертировать» в правом нижнем углу программы для запуска кодировки. Вы можете поставить процесс на паузу и запустить позже или полностью остановить конвертацию. Также можно настроить прямую отправку файла на YouTube. Для этого отметьте галочкой соответствующий пункт.

Total Video Converter

Total Video Converter - приложение для ПК, с помощью которого можно переформатировать видеофайлы в форматы MP4, MKV, MOV, MPEG, Xvid. Это отличный конвертер в мп4, однако минусом может стать отсутствие русского языка. Тем не менее разобраться в его принципе работы довольно просто.

1. Запустите программу и нажмите зеленую кнопку «Add or Drag Files». Можно скачать видео по ссылке, для этого кликните «Paste URL» в верхнем левом углу.
2. В правой колонке со списком форматов выделите нужный вариант.
3. Установите параметры сжатия и качества.
4. Чтобы перекодировать все добавленные файлы, нажмите «Convert All». Для преобразования одного видеоролика кликните кнопку «Convert» рядом с его названием.

Как конвертировать видео в MP4 и другие форматы


VSDC Free Video Converter

VSDC Free Video Converter поддерживает конвертацию файлов в различные форматы и для различных гаджетов. Небольшим недостатком конвертера можно назвать то, что в нем нельзя применить отдельные параметры для каждого файла. Установленные настройки действуют по отношению ко всем открытым роликам.

1. Запустите программу и добавьте ролики кнопкой «Открыть файлы» на верхней панели инструментов.
2. Чтобы преобразовать ролик в MP4, выберите вкладку «Устройства». Найдите пункт «Для MP3/MP4». Если вам нужен другой вариант, например, AVI, выбрать его можно во вкладке «Форматы».
3. В нижней панели выберите качество исходного файла из выпадающего списка.
4. Нажмите кнопку «Конвертировать файлы» на верхней панели. Программа запустит преобразование всех открытых файлов.

Как конвертировать видео в MP4 и другие форматы


В заключение

Итак, мы рассказали, как перевести avi в mp4 или любой другой формат. Исходя из данных инструкций, вы можете подобрать для себя наиболее подходящий вариант. Но если вы ищете удобный конвертер с функциями редактора на русском языке, лучшим выбором станет ВидеоМАСТЕР. В нем вы не только переформатируете клипы, но также сможете отредактировать ролик перед экспортом. Бесплатно скачать программу и опробовать ее функции можно на официальном сайте.



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