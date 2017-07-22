Китайский производитель смартфонов Smartisan ведет разработку нового смартфона, у которого будет установлена основная камера с максимально достигнутым на сегодняшний день разрешением 108 Мп. Об этом стало известно после того, как представитель компании поделился снимком, иллюстрирующим, как выглядит прототип.
На изображении видно, что у смартфона есть рамка белого цвета. Лицевые панели со всех сторон кажутся ультратонкими. Отсутствие выреза под селфи-камеру указывает на то, что, вероятно, у этого смартфона будет выдвижная камера. Впрочем, возможно, вырез отсутствует, потому что это - прототип.
Интерес к новости возник еще и потому, что Smartisan Technology Co., Ltd. - это частная относительно небольшая китайская компания, занимающаяся выпуском смартфонов средне-высокого и флагманского сегмента. Она была основана в Пекине в 2012 году известным китайским предпринимателем Ло Юнхао. К настоящему времени она уже ведет разработку собственной прошивки Smartisan OS для Android-устройств. Новость об установке камеры с рекордным разрешением указывает также на то, что компания быстро развивается. Пока она больше китайское явление, но при таких разработках может скоро выйти и на широкий международный рынок.
Эксперты, познакомившиеся с опубликованными снимками с камеры смартфона, отмечают естественность цветопередачи изображения. Видно, что на снимке крупным планом сохраняется много деталей.
По имеющимся данным, разрешение изображения, получаемого с помощью камеры этого смартфона, может достигать 5792х4344 пикселей. Это эквивалентно примерно 25 мегапикселям.
Есть также предположения, что камера будет способна использовать т.н. четырехпиксельный биннинг, когда пиксели на итоговом снимке формируются по данным четырех близлежащих субпикселей. Хотя разрешение итогового снимка получает ниже возможного, его качество значительно возрастает.
Ожидается, что камера нового смартфона позволит создавать снимки в 100-мегапиксельном режиме съемки. Это позволит пользователям полностью использовать физические возможности установленного сенсора.
К сожалению, большая часть информации об этом устройстве пока всего лишь предположения. Нет никакой официальной информации о его характеристиках или даже его названии.
Однако с учетом появления официального подтверждения о существовании такого смартфона, можно ожидать, что его запуск не за горами.
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