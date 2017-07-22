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Samsung добавила в линейку 8K-телевизоров QLED в России новую модель Q900T

25 сентября 2020, 12:27




Компания Samsung Electronics обновила модельный ряд своих телевизоров QLED 2020 и объявила о старте продаж новой 8K-модели - Q900T. Модельный ряд, состоящий теперь из четырех 8K-телевизоров - Q950T, Q900T Q800T и Q700T, выпускается с различными размерами диагоналей, чтобы соответствовать стилю жизни и потребностям каждого владельца ТВ. В официальном интернет-магазине компании российским покупателям будут предложены две модели - 65 и 75 дюймов по цене 449 990 рублей и 599 990 рублей, соответственно.

Отличительные особенности новых инновационных устройств: безупречное качество изображения, ультрасовременный дизайн, выразительное и динамичное звучание.

Экран модели Q900T выполнен по технологии Infinity Screen, родственной аналогичной технологии Infinity Display, применяемой для смартфонов, начиная с моделей Galaxy S8 и S8+. Благодаря практически полному отсутствия обрамления, создается ощущение безграничного экрана, что позволяет получить качественно новые впечатления от просмотра.

Samsung добавила в линейку 8K-телевизоров QLED в России новую модель Q900T


Ультратонкая, почти невидимая рамка с минимизированными черными краями призвана устранить любые отвлекающие факторы, чтобы пользователи могли полностью погрузиться в происходящее на экране.

За техническое совершенство, обеспечивающее максимально реалистичное изображение контента в идеальном качестве, отвечает процессор Quantum 8K. Он способен восстанавливать детализацию изображения и воссоздавать реалистичные цвета с помощью нейронной сети. Каждая сцена проходит обработку через алгоритм ИИ-масштабирования, изменяющий текстуру, освещение и контраст, оптимизируя качество до 8К.

Samsung добавила в линейку 8K-телевизоров QLED в России новую модель Q900T


При просмотре модели Q900T можно видеть детали даже в очень ярких или темных сценах. Это достигается за счет применения технологии Quantum HDR. С ее помощью анализируется информация о качестве изображения, что позволяет добиваться улучшения качества контента за счет расширения цветового спектра.

Благодаря созданию 100% цветового объема с технологией квантовых точек можно наблюдать на экране множество разных оттенков.



Большое внимание в новых моделях было уделено созданию высокого качества звучания. С помощью технологии Object Tracking Sound+ звук как бы перемещается по экрану, следуя за объектом в каждой сцене и создавая иммерсивное трехмерное звучание.

Samsung добавила в линейку 8K-телевизоров QLED в России новую модель Q900T


Активный усилитель речи в режиме реального времени распознает посторонние шумы и автоматически увеличивает громкость голоса. Механизм Q-Symphony позволяет одновременно работать динамикам телевизора и саундбара.



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