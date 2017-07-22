В начале года Seagate представила свою новую систему Lyve Drive Mobile, представляющую собой модульное корпоративное хранилище с элементами облачного и периферийного размещения данных. Теперь в продолжение развития своей новой экосистемы Seagate объявил о создании открытой гибкой конвергентной инфраструктуры Seagate Lyve Drive Rack. Помимо этого, Seagate анонсировал аппаратно-независимое программное решение CORTX для хранения объектов, выстроенное на открытом исходном коде. Анонс новых разработок состоялся 24 сентября на виртуальной конференции Datasphere.
CORTX - это платформа для хранения объектов, совместимая с облачной инфраструктурой S3. Ее разработка велась как проект с открытым исходным кодом.
CORTX не зависит от выбора оборудования и предназначен для предоставления пользователям доступа к архитектурам хранения данных с оптимизированной емкостью. Благодаря использованию открытого исходного кода, Seagate освобождает пользователей от привязки к конкретному поставщику.
Что касается вариантов использования, то новая программная разработка, как отмечается, совместима с возможностью подключения различных инструментов искусственного интеллекта, машинного обучения, гибридного облака, периферийных вычислений, высокопроизводительных вычислений и многого другого.
Seagate заявила, что у нового решения уже появились несколько первых пользователей, включая Toyota Motor Corporation и Fujitsu Limited.
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