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Seagate анонсировал создание модульного корпоративного хранилища Lyve и программной платформы CORTX

25 сентября 2020, 14:18




В начале года Seagate представила свою новую систему Lyve Drive Mobile, представляющую собой модульное корпоративное хранилище с элементами облачного и периферийного размещения данных. Теперь в продолжение развития своей новой экосистемы Seagate объявил о создании открытой гибкой конвергентной инфраструктуры Seagate Lyve Drive Rack. Помимо этого, Seagate анонсировал аппаратно-независимое программное решение CORTX для хранения объектов, выстроенное на открытом исходном коде. Анонс новых разработок состоялся 24 сентября на виртуальной конференции Datasphere.

Seagate анонсировал создание модульного корпоративного хранилища Lyve и программной платформы CORTX


CORTX - это платформа для хранения объектов, совместимая с облачной инфраструктурой S3. Ее разработка велась как проект с открытым исходным кодом.

CORTX не зависит от выбора оборудования и предназначен для предоставления пользователям доступа к архитектурам хранения данных с оптимизированной емкостью. Благодаря использованию открытого исходного кода, Seagate освобождает пользователей от привязки к конкретному поставщику.

Что касается вариантов использования, то новая программная разработка, как отмечается, совместима с возможностью подключения различных инструментов искусственного интеллекта, машинного обучения, гибридного облака, периферийных вычислений, высокопроизводительных вычислений и многого другого.



Seagate заявила, что у нового решения уже появились несколько первых пользователей, включая Toyota Motor Corporation и Fujitsu Limited.



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