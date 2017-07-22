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Исследователи из Австрии создали самый маленький в мире датчик контроля уровня загрязнения воздуха

25 сентября 2020, 16:46




Австрийские ученые разработали самый маленький в мире датчик, способный оценивать концентрацию мелкодисперсной пыли. Он разработан в целях обнаружения опасных концентраций этих вредных веществ для предоставления пользователю объективной, достоверной информации о качестве окружающего воздуха. Целью разработки является создание сенсора, которым можно оснащать носимые гаджеты и мобильные устройства.

Загрязнение воздуха очень мелкой пылью представляет собой очень серьезную угрозу для здоровья человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, от загрязнения воздуха ежегодно в мире преждевременно умирает более четырех миллионов человек.

Исследователи из Австрии создали самый маленький в мире датчик контроля уровня загрязнения воздуха


Речь идет о частицах, диаметр которых составляет менее 2,5 микрометра - это приблизительно 3% от толщины человеческого волоса. Такие частицы имеют специальное обозначение PM2.5. В природе встречаются и более крупные частицы, например, PM10 диаметром 10 микрон. Эта пыль способна проникать в легкие, в то же время она считается менее опасной, чем более мелкие частицы PM2.5.

Причина повышенной опасности частиц PM2,5 состоит в том, что могут не только проникать в легкие, но и двигаться дальше через легочный барьер и попадать в кровоток. Их последующее воздействие способно вызывать тяжелые формы сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, а также приводить к другим проблемам со здоровьем.

В настоящее время концентрацию частиц PM2.5 в воздухе измеряют на специальных станциях мониторинга, расположенных вокруг крупных городов и регионов. В США действует специальное Агентство по охране окружающей среды, которое использует общенациональную сеть таких станций для отслеживания динамики изменения качества воздуха.

В то же время ученые из Австрийского технологического университета Граца (TU Graz) работают сейчас над созданием более экономичных, компактных и универсальных решений. С их помощью можно будет предупреждать пользователей об опасных условиях в режиме реального времени, как считают исследователи.



В проекте разработки участвуют также представители производственной компании Ams AG, занимающейся выпуском полупроводниковых изделий, и ученые из исследовательской лаборатории Silicon Austria Labs. Они намерены создать аналоги применяемых для взять проб инструментов, используемых в обычных устройствах для контроля качества воздуха, и уменьшить их до минимально возможного размера.

Исследователи из Австрии создали самый маленький в мире датчик контроля уровня загрязнения воздуха


В результате проделанной исследовательской работы был был создан датчик размером 12x9x3 мм.

При таком размере датчик можно легко интегрировать в смартфоны, умные часы или фитнес-браслеты. С его помощью можно контролировать качество воздуха для выявления наличия мелких твердых частиц в режиме реального времени. Можно также предупреждать пользователя, когда уровень концентрации вокруг него становится опасно высоким.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор умного дома Legrand с технологиями Netatmo. Legrand уже давно известен на мировом рынке как производитель качественного и относительно недорогого электрооборудования, а покупка в 2018 году французской компании Netatmo позволила Legrand выйти на действительно массовый рынок Интернета вещей (IoT). И в этом обзоре мы посмотрим на то, что из этого получилось. Подробнее об этом читайте в статье "Умный дом Legrand с технологиями Netatmo: обзор экосистемы домашнего комфорта".

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