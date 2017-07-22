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Amazon запустила собственный облачный игровой сервис Luna

25 сентября 2020, 17:22




Amazon запустила собственный облачный игровой сервис Luna для потоковой трансляции игр. Благодаря ему, теперь можно играть на совместимых устройствах Fire TV, настольных компьютерах ПК и Mac, а также через веб-приложения на iPhone и iPad.

Новый сервис будет конкурировать с Google Stadia, Microsoft xCloud, NVIDIA GeForce Now, SONY PlayStation Now и другими эксклюзивными сервисами, такими как Shadow или Vortex.

Amazon запустила собственный облачный игровой сервис Luna


В настоящее время Luna находится на ранее стадии своего открытия. Действует только доступ по приглашениям, получивший название Luna+. Стартовая абонентская плата - 5,99 долларов/месяц. Luna+ поддерживает игровой процесс на двух устройствах одновременно с возможностью использования монитора с разрешением до 1080p/60 FPS. В скором будущем ожидается открытие поддержки некоторых игровых программ в разрешении 4K.

Тариф Luna будет предоставлять доступ к к определенному выбору игр за ежемесячную плату. В ближайшее время в рамках тарифа Luna+ планируется открыть доступ также к игровому каналу Ubisoft.

Тариф Luna+ будет предлагать самые различные игры в жанрах экшн, приключения, платформер, инди, стрелялки, ролевые игры, гонки. В рамках этого канала будут доступны также классические игры от таких разработчиков, как Ubisoft, Capcom, 505 Games и Team 17. Ожидается, что со временем будут добавлены новые игры.

Amazon запустила собственный облачный игровой сервис Luna


Amazon называет некоторые из игр, которые будут доступны: Control, Grid, Resident Evil 7, Metro Exodus, ABZ, Overcooked 2 и Two Point Hospital.

Канал Ubisoft будет включать в себя множество игр, включая Watch Dogs: Legion со всеми разблокированными DLC для игры на одном устройстве.

Платформы Luna совместима с контроллером Xbox One, контроллером DualShock 4, клавиатурой/мышью и контроллером Luna.



Контроллер Luna - это новый контроллер, разработанный специально для этой службы. Он может подключаться к совместимым устройствам через Bluetooth или USB.

Контроллер Luna имеет интеграцию с Alexa и Twitch. Благодаря интеграции с Twitch, появится легкая возможность переключаться между потоками Twitch и играми Luna в совместимых играх.

Amazon запустила собственный облачный игровой сервис Luna


Для пользования новым сервисом Luna Cloud Gaming компания Amazon рекомендует минимальную скорость интернета 10 Мбит/с для игр 1080p и 35 Мбит/с для 4K.

Пока новый сервис доступен в ограниченном доступе только для материковой части США.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

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