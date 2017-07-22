Корейская Samsung уже рассказала о планах по выпуску новой линейки Galaxy F, первый представитель которой будет анонсирован 8 октября и получит название Samsung Galaxy F41. Хотя до презентации смартфона остается ещё почти две недели, Samsung не удалось превратить новинку в тёмную лошадку, и сегодня мы смогли узнать о ней немало интересного.
В частности, благодаря рендеру, появившемуся на сайте одного из крупных индийских ритейлеров, выяснилось, что Samsung Galaxy F41 получит полноэкранный дизайн с почти отсутствующей верхней рамкой и селфи-камерой, размещённой в компактном каплевидном вырезе. На тыльной панели смартфона находится прямоугольный модуль с тройной камерой, основной сенсор которой имеет 64-Мп разрешение. По центру панели есть сканер отпечатков пальцев. Остаётся под вопросом лишь то, собираются ли корейцы использовать в смартфоне датчик собственного производства или предпочтут сенсор Sony.
Упоминаются в утечке и некоторые более конкретные особенности смартфона. Так, его дисплей должен получит Super AMOLED панель Infinity-U, а за автономность новинки будет отвечать аккумулятор ёмкостью 6000 мАч. Более того, предыдущие слухи заставляют предположить, что Samsung Galaxy F41 унаследует многие характеристики смартфона Galaxy M31. И, если это так, он будет построен на фирменном чипсете Exynos 9611 в паре с 6 Гбайт ОЗУ и будет поддерживать технологию быстрой зарядки мощностью 15 Вт.
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