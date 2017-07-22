РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Первый смартфон серии Samsung Galaxy F оснастят тройной 64-Мп камерой

28 сентября 2020, 09:28




Корейская Samsung уже рассказала о планах по выпуску новой линейки Galaxy F, первый представитель которой будет анонсирован 8 октября и получит название Samsung Galaxy F41. Хотя до презентации смартфона остается ещё почти две недели, Samsung не удалось превратить новинку в тёмную лошадку, и сегодня мы смогли узнать о ней немало интересного.

Samsung Galaxy F41


В частности, благодаря рендеру, появившемуся на сайте одного из крупных индийских ритейлеров, выяснилось, что Samsung Galaxy F41 получит полноэкранный дизайн с почти отсутствующей верхней рамкой и селфи-камерой, размещённой в компактном каплевидном вырезе. На тыльной панели смартфона находится прямоугольный модуль с тройной камерой, основной сенсор которой имеет 64-Мп разрешение. По центру панели есть сканер отпечатков пальцев. Остаётся под вопросом лишь то, собираются ли корейцы использовать в смартфоне датчик собственного производства или предпочтут сенсор Sony.



Упоминаются в утечке и некоторые более конкретные особенности смартфона. Так, его дисплей должен получит Super AMOLED панель Infinity-U, а за автономность новинки будет отвечать аккумулятор ёмкостью 6000 мАч. Более того, предыдущие слухи заставляют предположить, что Samsung Galaxy F41 унаследует многие характеристики смартфона Galaxy M31. И, если это так, он будет построен на фирменном чипсете Exynos 9611 в паре с 6 Гбайт ОЗУ и будет поддерживать технологию быстрой зарядки мощностью 15 Вт.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Tecno Spark 5. В последние годы бюджетные смартфоны выглядят всё более изысканно, и их дизайн становится практически неотличим от полноценных флагманов стоимостью от 50 000 рублей. Именно к такому классу устройств относится попавший в нашу тестовую лабораторию Tecno Spark 5. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Tecno Spark 5: яркий бюджетник с квадрокамерой и ёмкой батареей".


Читайте также:

  • Samsung представила субфлагманский Galaxy S20 Fan Edition (FE): дешевле Galaxy S20 на 30%
  • Новый флагман Samsung Galaxy Z Fold 2 стал ремонтопригоднее предшественника
  • Новый Samsung Galaxy Z Fold2 в разы лучше предшественника
  • Samsung может отказаться от выпуска крупногабаритных смартфонов Galaxy Note20 ради складных моделей Z Fold 3
  • Пользователи Samsung Galaxy Note 20 Ultra и Galaxy Tab S7 жалуются на проблему зеленого экрана

    • следующая новость
    CHUWI выпустит мини-ПК CoreBox Pro с процессором Intel Core 10-го поколения

    предыдущая новость
    Amazon запустила собственный облачный игровой сервис Luna

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Главные новости за неделю Лучший блок питания: текущий анализ рынка Обзор Razer Cynosa V2: игровая клавиатура с эффектной подсветкой Лучшие бюджетные ноутбуки: текущий анализ рынка Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка
    Главные новости за неделю Лучший блок питания Обзор игровой клавиатуры Razer Cynosa V2 Лучшие бюджетные ноутбуки Лучшая оперативная память
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    28 сентября, 2020

    TP-Link предложила для компаний СМБ широкую линейку коммутаторов PoE и PoE+ для видеонаблюдения

    Google Карты помогают выбрать маршрут в поездках с учетом риска заражения COVID-19

    HTC может выпустить собственный складной смартфон

    CHUWI выпустит мини-ПК CoreBox Pro с процессором Intel Core 10-го поколения

    Первый смартфон серии Samsung Galaxy F оснастят тройной 64-Мп камерой

    25 сентября, 2020

    Amazon запустила собственный облачный игровой сервис Luna

    Исследователи из Австрии создали самый маленький в мире датчик контроля уровня загрязнения воздуха

    Seagate анонсировал создание модульного корпоративного хранилища Lyve и программной платформы CORTX

    Samsung добавила в линейку 8K-телевизоров QLED в России новую модель Q900T

    Smartisan создает смартфон с камерой, имеющей разрешение 108 Мп

    Как конвертировать видео в MP4 и другие форматы

    Redmi готовится выпустить два смартфона Note 10 с Snapdragon 750G и батареей 4820 мАч

    24 сентября, 2020

    Начинка Google Pixel 5 перестала быть тайной

    При изготовлении ноутбуков Pavilion HP активно применяет технологии вторичной переработки

    AMD выпустила серию новых процессоров Ryzen и Athlon на базе Zen для создания мощных Chromebook

    Western Digital нарастила модельный ряд WD Purple накопителями с ИИ

    Беспроводные наушники True Wireless Stereo Earbuds открывают серию «умных» продуктов платформы HONOR CHOICE

    Open Signal: успех продаж iPhone 5G в США будет связан с ростом скорости загрузки

    23 сентября, 2020

    Samsung представила субфлагманский Galaxy S20 Fan Edition (FE): дешевле Galaxy S20 на 30%

    Samsung Galaxy A42 5G станет первым смартфоном на чипсете Snapdragon 750G

    ССЫЛКИ