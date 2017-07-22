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CHUWI выпустит мини-ПК CoreBox Pro с процессором Intel Core 10-го поколения

28 сентября 2020, 12:28


На правах рекламы.

20 октября CHUWI выпустит новый высокопроизводительный мини-ПК под названием CoreBox Pro. При небольшом объёме корпуса в 2 литра новинка оснащается быстрым процессором Intel Core i3 10-го поколения, 12 Гбайт оперативной памяти, NVMe SSD ёмкостью 256 Гбайт и предлагает высокоскоростной интерфейс Thunderbolt 3, беспроводной модуль WiFi 6, два гигабитных порта RJ45 Gigabit Ethernet и многое другое. CoreBox Pro стоит всего $399 и появится в рамках краудфандинга в официальном магазине CHUWI. При этом, подписавшись на email рассылку на официальном сайте CHUWI, первые покупатели мини-ПК смогут получить весомую скидку.

CHUWI выпустит мини-ПК CoreBox Pro с процессором Intel Core 10-го поколения


Процессор Intel Core 10-го поколения

2-ядерный / 4-поточный процессор Core i3-1005G1 построен на новейшем 10-нм техпроцессе и работает на тактовой частоте 3,4 ГГц, полностью покрывая потребности повседневной офисной работы, развлечений и учебы.

CHUWI выпустит мини-ПК CoreBox Pro с процессором Intel Core 10-го поколения


Объем оперативной памяти мини-ПК достигает 12 Гбайт, ёмкость встроенного твердотельного накопителя - 256 Гбайт. Этот NVMe SSD обеспечивает скорость чтения и записи до 2000 Мбайт/с. Одновременно с этим, Corebox Pro использует беспроводной модуль AX200, который поддерживает беспроводную сеть WiFi 6 с максимальной скоростью до 2400 Мбит/с. Ещё одним достоинством Corbox Pro стал высокоскоростной интерфейс Thunderbolt 3 с поддержкой зарядки, передачи данных и видео на скорости до 40 Гбайт/с и возможностью подключения к внешней видеокарте.

Corebox Pro стоит всего $399, и вы уже можете оформить подписку на официальном сайте CHUWI для получения скидки на покупку мини-ПК.

CHUWI выпустит мини-ПК CoreBox Pro с процессором Intel Core 10-го поколения




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