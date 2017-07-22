Как стало известно, еще в 2019 году HTC подала одну интересную патентную заявку через Всемирную организацию интеллектуальной собственности - WIPO (World Intellectual Property Office). В августе 2020 года эта патентная заявка была опубликована.
В настоящее время появилась полная информация об этом патенте. В частности, в нем показано не только новый складной смартфон HTC, но также и то, как компания планирует реализовать работу механизма складывания.
Складной смартфон, который предлагает HTC, отличается от большинства других подобных устройств. Его главное отличие - это принцип, используемый для складывание корпуса. В отличие от других популярных складных моделей, таких как Moto Razr, складной телефон HTC складывается не внутрь, а наружу.
Это же отмечают и эксперты. Большинство складных устройств, которые предлагают вендоры на рынке, складываются внутрь. Таким образом они выглядят как обычная раскладушка. Однако у HTC другой подход к решению.
Отличие состоит в том, что в этом случае не требуется делать на задней панели устройства дополнительного экрана, потому что после складывания его задняя часть будет закрыта передней в сложенном виде. Концепция HTC состоит не в том, чтобы сделать устройство, удобное для ношения, а прежде всего компания рассматривает два вариант раскрытия экрана. Т.е. эта концепция рассчитана, в первую очередь, на пользовательский опыт.
В то же время, отмечают эксперты, такая конструкция будет менее прочной. Складной телефон более безопасен, когда он складывается внутрь, а не наружу. Поэтому HTC собирается предпринять особые меры предосторожности.
Патент дает хорошее представление о том, как компания планирует реализовать складной механизм.
Напомним, что первым Android-смартфоном стал HTC Dream. Десять лет назад компания была популярна в этой области. Однако уже несколько лет тайваньский производитель находится в тени.
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