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Google Карты помогают выбрать маршрут в поездках с учетом риска заражения COVID-19

28 сентября 2020, 17:17




Российское представительство Google объявило, что теперь информация о распространении COVID-19 отображается в Google Картах, причем по многим регионам мира, в том числе и по России. Эта важная и актуальная информация о случаях заражения COVID-19 помогает решить, куда можно отправиться и чем заняться.

Информация, представленная на слое COVID-19, поступает из множества авторитетных источников. Исходными источники являются данные, получаемые из организаций здравоохранения - больниц, государственных министерств и ведомств, а также от Всемирной организации здравоохранения.

Google предоставляет не только актуальную информацию, а также сведения о статистике заболеваний. Ранее эта информация была доступна также через Google Поиск, теперь она появилась и в Google Картах.

covid google


На Google Картах можно посмотреть среднее число новых случаев заражения COVID-19 на 100 000 человек за неделю в выбранной области на карте. Помимо статистики показывается ярлык, отражающий увеличивается ли число заболевших или уменьшается. Применение цветовой разметки позволяет оценить масштаб распространения заболевания в выбранном районе.



В настоящее время данные о новых случаях заражения доступны для всех 220 стран мира и территорий, где имеется поддержка Google Карт, в том числе и в России.

По данным Google, полезной информацией из Google Карт пользуется более миллиарда человек во всем мире. С ее помощью они планируют свои маршруты. Однако сейчас, в условиях пандемии, эта информация стала особенно полезной и актуальной. Google помогает сохранить главный приоритет - безопасность. Показывая данные о часах пик и посещаемости, Google помогает людям заботиться о своей безопасности в общественных местах.



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