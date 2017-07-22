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TP-Link предложила для компаний СМБ широкую линейку коммутаторов PoE и PoE+ для видеонаблюдения

28 сентября 2020, 18:23




Компания TP-Link объявила о начале продаж новой линейки коммутаторов с поддержкой технологии PoE (Power over Ethernet). Линейка отличается широтой и представлена следующими моделями: T1500-28PCT, TL-SL1226P, TL-SL1218MP, TL-SF1009P, TL-SF1006P и TL-SF1008LP.

Поддержка технологии PoE служит для одновременной передачи информации и питания на подключенные устройства: камеры видеонаблюдения, IP-телефоны, точки доступа, компьютеры и принтеры. Благодаря поддержке PoE можно отказаться от применения фиксированных розеток питания и установка коммутаторов. Как правило, это вызывает дополнительные трудности при установке, поэтому выбор решения TP-Link - отличная альтернатива, особенно для инсталляций в сложной окружающей среде.



T1500-28PCT

Первая модель в линейке - T1500-28PCT. Устройство обладает 24 портами RJ45 10/100 Мбит/с с поддержкой PoE 802.3at/af. Суммарный запас мощности питания через PoE - до 192 Вт. Этого вполне достаточно для установки сетевых IP-камер наблюдения.

Коммутатор также оснащен 4 гигабитными портами RJ45 и 2 комбинированными SFP, обеспечивающими дополнительные возможности для расширения сети. Устройство обеспечивает высокую производительность благодаря таким функциям как статическая маршрутизация и QoS уровня Enterprise.

Коммутатор отличается развитой функциональной поддержкой, включая 802.1Q Tag VLAN, изолирование портов (Port Isolation), зеркалирование порта (Port Mirroring), STP/RSTP/MSTP, протокол агрегации каналов (Link Aggregation Group) и функцию контроля потока 802.3x (Flow Control). Коммутатор также обладает расширенными функциями сетевого управления, такими как обнаружение петель (Loop Back Detection), диагностика кабельных соединений (Cable Diagnostics) и отслеживание сетевого трафика (IGMP Snooping) для интеллектуального направления multicast-потока только в адрес соответствующих конечных получателей, в то время как функция IGMP throttling & filtering контролирует каждого пользователя на уровне порта для предотвращения несанкционированного multicast-доступа. Рекомендованная розничная цена T1500-28PCT составляет 19 290 рублей.

TL-SL1226P

TL-SL1226P - мощный 24-портовый PoE+ неуправляемый коммутатор, предназначенный, в первую очередь, для решения бизнес-задач.

Каждый порт PoE поддерживает до 30 Вт. Благодаря общей поддержке 24 портов PoE с суммарной мощностью 250 Вт можно решать широкий ряд задач, например, включая видеонаблюдение для офисов, общежитий и объектов бизнеса.

TL SL1226P совместим с IP-камерами, точками доступа, IP-телефонами, компьютерами, принтерами и многими другими устройствами. Благодаря режиму расширения дальность передачи PoE достигает 250 м. Цена TL-SL1226P составляет 17 990 рублей.

TL-SL1218MP

Неуправляемый коммутатор PoE+ на 16 портов 10/100 Мбит/с и 2 гигабитных комбо-порта. Он обеспечивает подачу электропитания до 30 Вт на каждый порт PoE, что для 16 портов PoE составляет 192 Вт. Это решение для строительства систем видеонаблюдения для малого и среднего бизнеса. При цене TL-SL1218MP, равной 16 490 рублей, он подходит для любых компаний, начиная от малого бизнеса.

TL-SL1218P

TL-SL1218P - неуправляемый 18-портовый коммутатор с 16 PoE+ портами 10/100 Мбит/с и 2 гигабитными портами. 16 портов можно нагрузить мощностью до 150 Вт, что предоставляет хороший выбор для малого бизнеса.

TL SL1218P совместим с IP-камерами, точками доступа, IP-телефонами, компьютерами, принтерами и другими устройствами. Расстояние передачи до 250 м идеально подойдет для IP наблюдения. Цена TL-SL1218P составляет 14 490 рублей.



TL-SF1009P

TL-SF1009P - 9-портовый неуправляемый коммутатор с 8 портами PoE+. Каждый порт PoE поддерживает до 30 Вт, а общий бюджет PoE составляет 65 Вт. Цена TL-SF1009P - 4 690 рублей.

TL-SF1006P

TL-SF1006P - 6-портовый 10/100 Мбит/с настольный коммутатор с 4 портами PoE+. Общий бюджет мощности нагрузки PoE для 4 портов PoE составляет 67 Вт, что подходит для малого и среднего бизнеса. Цена TL-SF1006P - 4 090 рублей.

TL-SF1008LP

TL-SF1008LP - 8-портовый 10/100 Мбит/с настольный коммутатор с 4 портами PoE. Общий бюджет PoE для 4 портов PoE составляет 41 Вт. Его цена - 3 390 рублей.



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