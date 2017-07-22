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Утечка цен на будущие полуфлагманские смартфоны Xiaomi Mi 10T

29 сентября 2020, 07:21




Всего за два дня до официального анонса новой линейки смартфонов Xiaomi Mi 10T, которую компания позиционирует как недорогое решение премиум-класса, произошла массовая утечка самой секретной информации, которая может существовать для событий такого уровня. Всех экспертов, поклонников и просто пользователей безумно интересовал вопрос цены на будущие полуфлагманские устройства со вполне приличными характеристиками.

Прогнозы с предварительной оценкой были сделаны заранее. Некоторые из них разочаровали, другие вселили надежду. Но самой яркой новостью стало объявление о ценах, сделанное инсайдером Sudhanshu, которого уже не в первый раз «скидывает» крайне полезную и достоверную информацию в сеть.

Mi 10T Lite 5G


Он заявил, что стоимость новинок будет следующей:

  • Mi 10T Lite 5G
    6 ГБ + 64 ГБ: 300 евро
    6 ГБ + 128 ГБ: 350 евро
  • Mi 10T 5G
    8 ГБ + 128 ГБ: 500 евро

  • Mi 10T Pro 5G
    8 ГБ + 128 ГБ: 550 евро
    8 ГБ + 256 ГБ: 600 евро



С его слов, примерный прайс-лист на Xiaomi Mi 10T Lite составит 300 евро (27 400 рублей) и 350 евро (32 000 рублей) для версий 6/64 ГБ и 6/128 Гбайт, соответственно.

Смартфон Xiaomi Mi 10T может быть доступен только в одной версии с 8/128 Гбайт памяти по цене 500 евро (45 700 рублей). За Xiaomi Mi 10T Pro с 8/128 Гбайт они могут попросить 550 евро (50 300 рублей), а покупка версии с 8/256 Гбайт обойдется в 600 евро (54 900 рублей).

Сразу же после появления этой информации появились и комментарии экспертов. Большинство из них считает, что эти цены явно заданы под ожидания европейского рынка. Аналогичным образом распределен и выбор характеристик новых устройств серии Xiaomi Mi 10T.



В то же время, для остальных рынков эти цены достаточно сложно назвать привлекательными, считают многие эксперты.

Mi 10T Lite 5G


Третье мнение, которые высказали эксперты: Xiaomi Mi 10T Lite, похоже, имеет шансы стать бестселлером на рынке, но многое будет зависеть от того, как компания продумает свой план выхода на рынок с учетом снижения цены в условиях различных бонусных программ, которые обычно применяют, чтобы с одной стороны сохранить высокую цену, а с другой - сделать устройство массовым и интересным для большинства покупателей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Tecno Spark 5. В последние годы бюджетные смартфоны выглядят всё более изысканно, и их дизайн становится практически неотличим от полноценных флагманов стоимостью от 50 000 рублей. Именно к такому классу устройств относится попавший в нашу тестовую лабораторию Tecno Spark 5. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Tecno Spark 5: яркий бюджетник с квадрокамерой и ёмкой батареей".


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