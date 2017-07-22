Всего за два дня до официального анонса новой линейки смартфонов Xiaomi Mi 10T, которую компания позиционирует как недорогое решение премиум-класса, произошла массовая утечка самой секретной информации, которая может существовать для событий такого уровня. Всех экспертов, поклонников и просто пользователей безумно интересовал вопрос цены на будущие полуфлагманские устройства со вполне приличными характеристиками.
Прогнозы с предварительной оценкой были сделаны заранее. Некоторые из них разочаровали, другие вселили надежду. Но самой яркой новостью стало объявление о ценах, сделанное инсайдером Sudhanshu, которого уже не в первый раз «скидывает» крайне полезную и достоверную информацию в сеть.
Он заявил, что стоимость новинок будет следующей:
Mi 10T Lite 5G 6 ГБ + 64 ГБ: 300 евро 6 ГБ + 128 ГБ: 350 евро
Mi 10T 5G 8 ГБ + 128 ГБ: 500 евро
Mi 10T Pro 5G 8 ГБ + 128 ГБ: 550 евро 8 ГБ + 256 ГБ: 600 евро
Mi 10T series Estimated prices 🧂 -Mi 10T Lite 5G 6GB+64GB: ^300 6GB+128GB: ^350 -Mi 10T 5G 8GB+128GB: ^500 -Mi 10T Pro 5G 8GB+128GB: ^550 8GB+256GB: ^600
С его слов, примерный прайс-лист на Xiaomi Mi 10T Lite составит 300 евро (27 400 рублей) и 350 евро (32 000 рублей) для версий 6/64 ГБ и 6/128 Гбайт, соответственно.
Смартфон Xiaomi Mi 10T может быть доступен только в одной версии с 8/128 Гбайт памяти по цене 500 евро (45 700 рублей). За Xiaomi Mi 10T Pro с 8/128 Гбайт они могут попросить 550 евро (50 300 рублей), а покупка версии с 8/256 Гбайт обойдется в 600 евро (54 900 рублей).
Сразу же после появления этой информации появились и комментарии экспертов. Большинство из них считает, что эти цены явно заданы под ожидания европейского рынка. Аналогичным образом распределен и выбор характеристик новых устройств серии Xiaomi Mi 10T.
В то же время, для остальных рынков эти цены достаточно сложно назвать привлекательными, считают многие эксперты.
Третье мнение, которые высказали эксперты: Xiaomi Mi 10T Lite, похоже, имеет шансы стать бестселлером на рынке, но многое будет зависеть от того, как компания продумает свой план выхода на рынок с учетом снижения цены в условиях различных бонусных программ, которые обычно применяют, чтобы с одной стороны сохранить высокую цену, а с другой - сделать устройство массовым и интересным для большинства покупателей.
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