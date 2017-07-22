Информация о готовящемся к выпуску нового поколения защищенного планшета Galaxy Tab Active появилась только на прошлой неделе. Теперь Galaxy Tab Active3 официально объявлен. Он назван «новым умным планшетом, созданным для требовательных сред».
Новый Galaxy Tab Active появился всего через несколько недель после того, как были представлены Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7 +. Ожидается, что производительность нового планшета, как и двух его предшественников, удвоится по сравнению с прошлыми аналогичными моделями. Но эта модель будет готова еще и к более суровым испытаниям. Она - продолжение модели прежнего ряда - Galaxy Tab Active 2, выпущенной в 2017 году.
Samsung Galaxy Tab Active 3 «создан для тяжелых условий эксплуатации». Он идеально подходит для тех, кто работает в полевых условиях, или для служб быстрого реагирования, благодаря высокой чувствительности к силе прикосновения его можно использовать даже в перчатках. TFT-экран новинки имеет диагональ 8 дюймов при разрешении 1920x1200 пикселей.
Мобильное устройство компактно, рассчитано на суровые условия окружающей среды при использовании. В то же время, оно портативное и отличается высокой производительностью.
Galaxy Tab Active3 описывается вендором как «более прочный» с улучшенной производительностью, «поддерживающий новейшие приложения для максимальной производительности». На него уже получен сертификат MIL-STD-810H, что означает, что он может выдержать падение с высоты 1,5 метра. Степень защиты IP68 гарантирует его пыле- и водонепроницаемость, поэтому его можно использовать на открытом воздухе.
Планшет Samsung Galaxy Tab Active 3 оснащен 4 Гбайт оперативной памяти, чипсетом Exynos 9810 и 128 Гбайт встроенной памяти. Он уже использует Wi-Fi 3 с MIMO, поэтому при работе по беспроводным каналам можно рассчитывать на сверхбыстрое подключение к Wi-Fi.
Батарея на 5050 мАч достаточно мощная, чтобы обеспечить длительное время автономной работы. Устройство можно использовать также в режиме «без батареи», если необходимо, чтобы оно работало в фиксированном месте.
Другие характеристики: 13-мегапиксельная задняя камера, поддержка Google ARCore. Есть также NFC с EMV Level 1 для оплаты, сканирование штрих-кода на основе камеры и совместимость с сертифицированным пером S Pen с IP68.
Информация о ценах пока отсутствует, но известно, что новое устройство будет поставляться на ключевые рынки Азии и Европы.
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