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Электросамокат Ninebot-Segway E25 с подсветкой появился в России

29 сентября 2020, 15:18




Компания Ninebot-Segway объявила о появлении в России нового электросамоката Ninebot-Segway E25. На одном заряде аккумулятора новинка преодолевает до 25 километров, а при установке дополнительного аккумулятора эта дистанция увеличивается ещё больше.

Электросамокат Ninebot-Segway E25


Благодаря мощному 300-Вт электромотору Ninebot-Segway E25 способен развивать скорость до 25 км/ч. Он без проблем преодолевает возвышенности с уклоном в 15° и выдерживает вес до 100 кг. При этом сам электросамокат весит 14,2 кг, складывается одним движением и без труда помещается в багажнике. В нижней части корпуса расположена светодиодная подсветка, которая не только придаёт ему современный вид, но и делает его более заметным в темноте. Дополнительно к этому в рулевую стойку устройства встроена светодиодная фара, а задние тормозные фары соответствуют требованиям E-mark.

Электросамокат Ninebot-Segway E25


В Ninebot-Segway E25 предусмотрен дисплей на рулевой стойке, показывающий текущую скорость и уровень заряда. Новинка оборудована 9-дюймовыми бескамерными колесами и тройной системой торможения, которая включает передний электронный тормоз, магнитный тормоз заднего электропривода и механический тормоз заднего крыла. Пружинная система амортизации позволит спокойно реагировать на внезапные препятствия и адаптироваться к различным столкновениям и ударам.



Ninebot-Segway E25 уже появился на российском рынке по рекомендованной розничной цене 37 990 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор игровой клавиатуры Razer Cynosa V2. Попавшая в нашу тестовую лабораторию Razer Cynosa V2 относится к типу мембранных игровых клавиатур. Она стала обновлением выпущенной пару лет назад Razer Cynosa, отличаясь от неё намного более широкими возможностями и наличием отдельного блока мультимедийных клавиш. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Razer Cynosa V2: игровая клавиатура с эффектной подсветкой".

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