Всего через неделю после того, как в бенчмарке Ashes of the Singularity был обнаружен мобильный процессор AMD Ryzen 7 5700U, источники узнали о разработке десктопного 8-ядерного CPU под названием Ryzen 7 5800X.
Новинка также была замечена в бенчмарке Ashes of the Singularity, который не смог раскрыть ни характеристики самого процессора, ни используемой в сочетании с ним платформы. Единственное, что можно сказать - перед нами новый настольный 8-ядерный / 16-поточный процессор Ryzen 7 5800X. А помимо него в эту линейку должны войти 12-ядерный Ryzen 9 5900X и 16-ядерный процессор Ryzen 9 5950X.
Несмотря на скудность появившейся информации, она даёт понять, что AMD действительно решила пропустить серию десктопных процессоров Ryzen 4000. Другими словами, вслед за настольными процессорами Ryzen 3000 на рынке сразу появится серия Ryzen 5000. А это должно сделать модельный ряд процессоров AMD менее запутанным и более понятным для простых потребителей.
Ожидается, что десктопные процессоры AMD Ryzen 5000 (Vermeer) будут построены на микроархитектуре Zen 3 на основе улучшенного 7-нм техпроцесса. Подробности о новой архитектуре пока не сообщаются, но уже сейчас известно, что она позволит добиться небольшого увеличения тактовой частоты процессоров по сравнению с поколением Matisse (Ryzen 3000). Презентация новых настольных процессоров на базе Zen 3 должна состояться 8 октября.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о скальпировании процессора. Под скальпированием понимается снятие теплораспределительной крышки процессора для замены термоинтерфейса между ней и кристаллом на более эффективный. И в сегодняшней статье мы разберёмся в том, как это делать и когда проведение скальпирования целесообразно. Подробнее об этом читайте в статье "Скальпирование процессора: как и зачем это делать".