Компания AOC объявила о выпуске трех моделей мониторов из линейки E2 - серии для бизнеса и профессионального использования. Эта же линейка подойдет и обычным бюджетным пользователям с высокими требованиями к качеству изображения.
Прежде всего выделяются две «базовые» модели с диагональю экрана 31,5 дюйма - Q32E2N (249 евро/23 200 руб) и U32E2N (409 евро/38 000 руб) - первый с максимальным разрешением QHD, второй - 4K (UHD). Третья 34-дюймовую модель Q34E2A (289 евро/26 900 руб) со сверхширокой IPS-панелью и разрешением 1080p предназначена для тех, кому требуется экран особо большого размера.
Модель AOC Q34E2A
Для удобной работы все новинки оснащены возможностью изменения угла наклона экрана и встроенными динамиками. В наличии также стандартный набор: настенные крепления VESA и полный набор разъёмов для подключения - HDMI и DisplayPort. Есть также стандартный разъём для наушников.
Линейка E2 - это выбор для тех, кому нужен монитор с хорошим качеством, но без лишних элементов. Время отклика составляет 4 мс. Панели VA и IPS всех трёх моделей способны отображать 16,7 миллионов цветов, охватывая 72% цветового пространства NTSC и 100% sRGB. Углы обзора 178/178° по горизонтали и вертикали позволяют передавать цвет и контрастность изображения без искажений даже при взгляде на экран под углом.
Благодаря поддержке технологий Adaptive-Sync и Flicker-Free устраняются разрывы изображения и мерцание экрана. В новых мониторах AOC поддерживается режим Low Blue Light для снижения вредного коротковолнового излучения в синей части спектра ради максимально комфортной работы с монитором в условиях слабого освещения.
Для предоставления высокой детализации за счёт увеличения количества пикселей на 77% (по сравнению с разрешением Full HD) VA-экран 31,5-дюймовой модели Q32E2N поддерживает разрешение QHD (2560x1440). Высокое качество картинки на панели VA обеспечивает глубокий чёрный цвет и максимальную контрастность 3000:1. Частота обновления 75 Гц и поддержка технологии Adaptive-Sync - традиционный «стандарт» для бизнес-пользователей. Тонкие рамки вокруг экрана и наличие встроенных 3-Ваттных динамиков - приятное дополнение.
Вторая 31,5-дюймовая модель U32E2N предоставляет максимальную детализацию изображения благодаря использованию VA-панели с поддержкой разрешения UHD (3840х2160) и плотности пикселей 140 ppi. По остальным характеристикам легко просматривается ориентир на бюджетный бизнес-вариант: частота обновления экрана 60 Гц, уровень контрастности 2500:1, стильный дизайн с безрамочным с трёх сторон экраном, яркость подсветки 350 нит.
Третья модель Q34E2A с 34-дюймовым IPS-экраном с соотношением сторон 21:9 - это выбор для тех, для кого соотношение сторон 16:9 кажутся недостаточно широкими. У этой модели также немного улучшены остальные характеристики, но она все равно остается в бизнес-сегменте: частота обновления 75 Гц и сверхширокое разрешение 2560x1080 пикселей, что позволяет увеличить видимое рабочее пространство на 33% по сравнению с Full HD.
Для подчеркивания бизнес-применения модель имеет безрамочный с трёх сторон экран и матовую подставку с отделкой под алюминий. Это придает монитору современный и стильный вид.
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