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Microsoft может анонсировать 1 октября свой первый планшет Microsoft Surface с поддержкой 5G

30 сентября 2020, 12:14




Как сообщает Роланд Квандт из WinFuture, известный поставщик тайн из недр Редмонда, уже 1 октября Microsoft собирается представить два новых продукта класса Surface. Это модели планшетов Surface Pro X2 и Surface Laptop Go.

Их коммерческий выпуск произойдет позднее, но Microsoft собирается запустить предварительные заказы на новые продукты сразу после официального анонса. Первое что сразу стало известно - новые устройства будут поддерживать доступ к сетям 5G.

microsoft surface pro x Surface


Кроме того, сообщается, что новые модели придут на смену прошлогоднему 13-дюймовому образцу - планшету на Windows 10 с поддержки 4G LTE до 5G. На данный момент все, что можно сказать о Surface Pro X2 - это то, что он наверняка будет оснащен процессором Microsoft SQ2, разработанным в сотрудничестве с Qualcomm, и получит «больше памяти», чем его предшественник.



Согласно ожиданиям, модель Surface Pro X2 может превзойти следующее поколение Apple iPad Pro по уровню поддержки 5G. Большинство экспертов уверены, что она уверенно превзойдет и 12,4-дюймовый планшет Samsung Galaxy Tab S7+ под Android, который стоит 1050 долларов в варианте с поддержкой 5G.

Вторая модель Surface Laptop Go (Sparti) может оказаться намного дешевле - предположительно 699 долларов. Ожидается, что это будет планшет с 12,5-дюймовым дисплеем, процессором Intel Core i5 10-го поколения, 4 Гбайт оперативной памяти и скромными 64 гигабайтами встроенной памяти, зато со старой, доброй встроенной клавиатурой.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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