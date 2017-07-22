Как сообщает Роланд Квандт из WinFuture, известный поставщик тайн из недр Редмонда, уже 1 октября Microsoft собирается представить два новых продукта класса Surface. Это модели планшетов Surface Pro X2 и Surface Laptop Go.
Их коммерческий выпуск произойдет позднее, но Microsoft собирается запустить предварительные заказы на новые продукты сразу после официального анонса. Первое что сразу стало известно - новые устройства будут поддерживать доступ к сетям 5G.
Кроме того, сообщается, что новые модели придут на смену прошлогоднему 13-дюймовому образцу - планшету на Windows 10 с поддержки 4G LTE до 5G. На данный момент все, что можно сказать о Surface Pro X2 - это то, что он наверняка будет оснащен процессором Microsoft SQ2, разработанным в сотрудничестве с Qualcomm, и получит «больше памяти», чем его предшественник.
Согласно ожиданиям, модель Surface Pro X2 может превзойти следующее поколение Apple iPad Pro по уровню поддержки 5G. Большинство экспертов уверены, что она уверенно превзойдет и 12,4-дюймовый планшет Samsung Galaxy Tab S7+ под Android, который стоит 1050 долларов в варианте с поддержкой 5G.
Вторая модель Surface Laptop Go (Sparti) может оказаться намного дешевле - предположительно 699 долларов. Ожидается, что это будет планшет с 12,5-дюймовым дисплеем, процессором Intel Core i5 10-го поколения, 4 Гбайт оперативной памяти и скромными 64 гигабайтами встроенной памяти, зато со старой, доброй встроенной клавиатурой.
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