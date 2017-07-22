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Все ключевые характеристики Xiaomi Mi 10T Lite стали известны еще до анонса будущего бестселлера

30 сентября 2020, 14:13




В то время, пока Xiaomi только готовится анонсировать новую линейку смартфонов Mi 10T, THG.ru уже знает большинство характеристик о самых ожидаемых устройствах компании - Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro. Мы собираем данные из утечек и публикаций на других источниках.

Особый интерес вызывают данные о младшей модели будущей линейки - Xiaomi Mi 10T Lite. Ей предрекают судьбу бестселлера ближайшего времени, как одного из самых бюджетных смартфонов на рынке среди 5G-аппаратов.

Если называть самые главные характеристики модели Xiaomi Mi 10T Lite, то они сведены вместе в ранее опубликованном твите.

mi_10t_lite


Суть твита состоит в том, что аппарат будет иметь аккумулятор на 4820 мАч, поддерживать быструю зарядку на 33 Вт, а частота обновления его экрана составит 120 Гц, что соответствует классу устройств, позволяющих использовать их, как геймерские.



Теперь подробней.

Твит опубликовал известный искатель утечек под ником Sudhanshu1414. Он отметил, что будущий смартфон будет работать на недавно выпущенном чипсете Snapdragon 750G, он получит IPS-дисплей с частотой обновления 120 Гц, его модуль камер будет состоять из трех датчиков.

Если говорить совсем о внутренностях, то в своей работе смартфон будет использовать систему жидкостного охлаждения. Модель будет оснащена аккумулятором емкостью 4820 мАч, быстрой зарядкой на 33 Вт и NFC-модулем.



Новинка будет выпущена в двух конфигурациях памяти: 6/64 и 6/128 Гбайт. Дизайн Mi 10T Lite будет выполнен в трех цветовых гаммах: сером, золотом и синем.

Анонс нового аппарата должен состояться сегодня. Речь пойдет о выпуске полной линейки Xiaomi Mi 10T, которую будут позиционировать, как недорогие устройства премиум-класса.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Tecno Spark 5. В последние годы бюджетные смартфоны выглядят всё более изысканно, и их дизайн становится практически неотличим от полноценных флагманов стоимостью от 50 000 рублей. Именно к такому классу устройств относится попавший в нашу тестовую лабораторию Tecno Spark 5. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Tecno Spark 5: яркий бюджетник с квадрокамерой и ёмкой батареей".


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