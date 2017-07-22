В то время, пока Xiaomi только готовится анонсировать новую линейку смартфонов Mi 10T, THG.ru уже знает большинство характеристик о самых ожидаемых устройствах компании - Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro. Мы собираем данные из утечек и публикаций на других источниках.
Особый интерес вызывают данные о младшей модели будущей линейки - Xiaomi Mi 10T Lite. Ей предрекают судьбу бестселлера ближайшего времени, как одного из самых бюджетных смартфонов на рынке среди 5G-аппаратов.
Если называть самые главные характеристики модели Xiaomi Mi 10T Lite, то они сведены вместе в ранее опубликованном твите.
Суть твита состоит в том, что аппарат будет иметь аккумулятор на 4820 мАч, поддерживать быструю зарядку на 33 Вт, а частота обновления его экрана составит 120 Гц, что соответствует классу устройств, позволяющих использовать их, как геймерские.
Твит опубликовал известный искатель утечек под ником Sudhanshu1414. Он отметил, что будущий смартфон будет работать на недавно выпущенном чипсете Snapdragon 750G, он получит IPS-дисплей с частотой обновления 120 Гц, его модуль камер будет состоять из трех датчиков.
Если говорить совсем о внутренностях, то в своей работе смартфон будет использовать систему жидкостного охлаждения. Модель будет оснащена аккумулятором емкостью 4820 мАч, быстрой зарядкой на 33 Вт и NFC-модулем.
Новинка будет выпущена в двух конфигурациях памяти: 6/64 и 6/128 Гбайт. Дизайн Mi 10T Lite будет выполнен в трех цветовых гаммах: сером, золотом и синем.
Анонс нового аппарата должен состояться сегодня. Речь пойдет о выпуске полной линейки Xiaomi Mi 10T, которую будут позиционировать, как недорогие устройства премиум-класса.
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