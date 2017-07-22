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Intel будет развивать проект oneAPI в сотрудничестве с ВЦ Гейдельбергского университета

30 сентября 2020, 14:35




Intel и Вычислительный центр Гейдельбергского университета (URZ) объявили о создании академического центра передового опыта по проекту oneAPI (CoE) на базе URZ. Целью нового исследовательского подразделения станет дальнейшее развитие стандарта Intel oneAPI и обеспечение его совместимости с графическими процессорами AMD.

oneAPI - это проект, в рамках которого разрабатывается унифицированный набор программных средств для разработчиков производительного ПО. Необходимость его создания объясняется существенным расширением парка вычислительных платформ, которые могут работать со специализированными графическими ускорителями. В этих условиях Intel планирует предоставить программные решения, которые позволят разработчикам выжать максимум производительности из разнородного «железа».

oneapi


В новых условиях доступные вычислительные мощности становятся более разнообразными и применяются для работы с различными архитектурами - скалярными (CPU), векторными (GPU), матричными (AI accelerators) и пространственными (FPGA). Этот появившийся комплекс архитектур, называемый в Intel SVMS, требует создания эффективной модели программирования, обеспечивающей простоту использования и эффективность без необходимости создания архитектурно-зависимых вариантов кода под разные языки программирования и средства разработки.

oneAPI будет поддерживать такие принципы как прямое программирование и API программирование, предоставляя единый язык программирования и унифицированные библиотеки, обеспечивающие максимальную производительность нативного кода на различных платформах SVMS.



Информация о развитии такого инструментария немного удивляет, однако Intel считает, что технология должна работать на широком спектре процессоров, независимо от производителя. Основная цель проекта - создание инструментальной платформы под разнородное аппаратное программирование.

Как отмечает в твите сотрудник Intel, Intel работает с ARM и NVIDIA для предоставления им программного языка Data-Parallel C++ (DPC++) и ядра oneAPI. На их базе планируется создать универсальную модель программирования - в этом состоит главная цель гетерогенного программирования. Его смысл состоит в том, что при программировании со всем многообразием процессоров (CPU), графических подсистем (GPU) или каких-либо других специализированных ASIC-систем, можно будет применять только один API, в частности oneAPI.



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