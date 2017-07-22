Как и ожидалось, сегодня китайская компания Xiaomi провела масштабную глобальную презентацию, на котором представила новую линейку смартфонов линейки Mi 10T и умных часов. THG.ru уже сообщал утром, что уже было известно заранее из утечек о самом обещающей для развивающихся рынков модели Mi 10T Lite. Мы не ошиблись: главным претендентом на звание бестселлера ближайшего времени продаж в мире может стать именно модель Xiaomi Mi 10T Lite. При очень приятных характеристиках и главное - поддержке всего разнообразия существующих в мире сетей 5G, этот смартфон будет иметь вполне демократичную цену.
Интрига раскрыта! Цена смартфона Mi 10T Lite в минимальной конфигурации 6 Гбайт ОЗУ и 64 Гбайт основной памяти составит 279 евро (25 900 руб.). В первые дни на этапе запуска продаж новый смартфон в названной конфигурации будет продаваться по цене 249 евро (23 200 руб.). Модель Mi 10T Lite в конфигурации с «усиленной» памятью - 6 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт основной памяти - обойдется в 329 евро (30 600 руб.).
Что ждет будущих владельцев этих смартфонов?
Как и ожидалось «сердцем» этого смартфона станет чипсет Snapdragon 750G - новый «эталон» производительности с поддержкой 5G. Новый стандарт обещает стать достаточно требовательным к производительности смартфона и по совместимости. Mi 10T Lite - это один из первых аппаратов, дебютирующих с новым чипсетом Snapdragon 750G на рынке. Этот выбор, как обещает производитель, даст более высокую скорость просмотра страниц в Интернете, более разнообразный контент и более легкое подключение к мобильным сетям. Модели, не оснащенные этим «эталонным» процессором, попадают в зону риска.
Вычислительная мощность нужна не только для поддержки 5G. Она также потребуется на поддержку «геймерской» частоты обновления дисплея. У модели Mi 10T Lite она составляет 120 Гц. Ранее такие частоты обновления могли позволить себе только пользователи флагманских дорогих моделей. Xiaomi Mi 10T Lite снижает планку и делает доступной для обычных пользователей премиальные характеристики.
Камерное оснащение тоже на высоте. Модель имеет блок из четырех камер, где роль первой скрипки играет объектив на 64 Мп. Это не рекордный показатель, но уровень крайне высокий, причем для большинства применений его достаточно.
Как и ожидалось, мощность батареи составила 4820 мАч. Быстрая зарядка на 33 Вт позволяет зарядить полностью разряженный аппарат с 0 до 100% за 59 минут.
Но самое главное - это все-таки ценовый выбор. Xiaomi назвала модель Samsung Galaxy A71 5G как своего главного конкурента (549 евро или 51 100 руб.). Главный упор против конкурента - это цена.
Будет ли интересна модель Mi 10T Lite для покупателей в России? Очевидно, что из-за непонятной ситуации с развитием сетей 5G в стране, ажиотаж может возникнуть только в случае хорошей рекламы в поддержку новой модели. Однако те, кто планирует ездить за рубеж, точно могут заинтересовать этой моделью.
Ответ на вопрос «Где купить» представлен на следующем слайде, где показаны торговые сети, через которые Xiaomi планирует продажи Mi 10T Lite.
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