Конец сентября оказался плодовитым для Google. На закате осени компания анонсировала сразу четыре новых устройства на своем мероприятии Launch Night In. Это смартфоны Pixel 5, Pixel 4a (5G), устройство Chromecast со встроенным Google TV и включенным аудиопультом и интеллектуальный динамик Nest Audio, который заменит Google Home. Хотя многие детали новинок были известны заранее благодаря утечкам, о которые всегда можно узнать заранее на нашем сайте THG.ru, теперь все детали официально подтверждены.
Впрочем, анонс еще не означает, что можно идти и покупать новинки в магазине. Официально заявлено, что все четыре новых устройства Google будут доступны для покупки до конца октября. О сроках появления их в России THG.ru будет сообщать отдельно.
Chromecast с Google TV
Презентация Google стала поводом для официального переименования прежней системы Android TV в Google TV.
Платформа Android TV, которая уже нашла применение во многих умных телевизорах и телеприставках, позволяющих смотреть на большом экране фильмы из Google Play, онлайн-трансляции и видео с YouTube, а также многое другое, теперь получила новый пользовательский интерфейс и улучшенную интеграцию с YouTube TV. Интерфейс платформы теперь больше ориентирован на контент, предлагая фильмы и телепередачи, тогда как доступ к приложениям уходит на второй план.
Пользователи теперь смогут устанавливать стриминговые сервисы из онлайн-магазина Google Play Store, управлять ими с помощью голосовых команд помощника Google Assistant.
Новый цифровой медиаплеер Chromecast способен выводить контент 4K HDR с Dolby Vision. Это устройство подключается к HDMI-порту телевизора, осуществляя подключение к домашней локальной сети и интернету через Wi-Fi. К ранее существовавшей функции выбора контента из веб-браузера Chrome теперь добавлена поддержка голосового пульта дистанционного управления. На нем есть специальная кнопка помощника, которую можно использовать, чтобы найти что-то для просмотра, воспроизвести музыку или управлять своими интеллектуальными устройствами в доме.
Новый Chromecast будет доступен в цветах Snow, Sky и Sunrise по цене 49,99 долларов, начиная с 15 октября.
Nest Audio
Тема ребрендинга была важной составляющего презентации Google. Она коснулась и нового умного динамика Nest Audio, который пришел на смену Google Home.
Беспроводной динамик с голосовым управлением Google Home, разработанный в Google, появился 18 мая 2016 года на Google I/O. Он стал первым смарт-динамиком компании. Его отличительной функцией стало управление через персонального ассистента Google Assistant. Концептуально он был похож на Amazon Echo и Apple HomePod.
Получив новое название Nest Audio, теперь он стал на 75% громче и на 50% сильнее в басах, чем оригинальный динамик Google Home. Новинка может легко синхронизироваться с другими устройствами Google.
Устройство будет продаваться с 5 октября по цене 99,99 долларов.
Смартфон Pixel 4a (5G)
Сети 5G и доступ к ним в последнее время стали движущей силой всех новых моделей смартфонов, смартфон Google Pixel 4a (5G) - не исключение. Наличие такой разработки и ее будущая цена были подтверждены разработчиком еще два месяца назад. Теперь Google официально представила Pixel 4a 5G на своем мероприятии.
Как и ожидалось, Pixel 4a 5G будет оснащен 6,2-дюймовым дисплеем Full HD OLED, процессором Snapdragon 765G, 6 Гбайт оперативной памяти, 128 Гбайт встроенной памяти, аккумулятором на 3885 мАч, 8-мегапиксельной фронтальной камерой и тыльной системой с двумя камерами, состоящей из 12-мегапиксельного объективом, поддерживающего технологию двойных пикселей, и 16-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом.
Смартфон Pixel 4a (5G) будет стоит от 499 долларов.
Смартфон Pixel 5
Новый смартфон Pixel 5 предназначен тем, кто хочет нарастить мощность и производительность. Новый Pixel 5 немного меньше Pixel 4a (5G) - его дисплей имеет размер «всего» 6 дюймов. Однако на презентации были показаны несколько его заметных обновлений. Это гибкий OLED-дисплей, который может работать с частотой обновления до 90 Гц. Или, например, более емкая батарея, которая в Pixel 5 имеет емкость 4080 мАч.
Пользователь нового аппарата получает 8 Гбайт оперативной памяти и водонепроницаемость. Система камер спереди и сзади осталась у Pixel 5 такая же, что и у Pixel 4a 5G.
Google выпустит Pixel 5 15 октября по цене от 699 долларов.
Новые технологии Google
Вместе с аппаратными новинками Google анонсировала также несколько новых эксклюзивных функций для новых смартфонов Google Pixel.
Функция Hold for Me Новая функция Hold for Me связана с работой Google Assistant. Она позволяет перевести смартфон в режим ожидания звонка, когда адресат звнка занят другим разговором и поэтому недоступен. Google Assistant автоматически уведомит, когда адресат будет доступен на линии к разговору. Функция «Hold for Me» работает исключительно в пределах смартфона, поэтому весь разговор будет конфиденциальным.
Совместное использование экрана HD в Duo Совместное использование HD-экрана в видеозвонках Duo позволит получать одно и то же видео. В режиме Duo Family HD будут доступны различные новые интерактивные инструменты, например, раскрашивание фона во время видеочата. Ожидается, что эта функция будет радостно принята детьми, что сделает ее популярной и среди взрослых.
Улучшенное приложение Recorder Функция Recorder позволяет автоматически расшифровывать каждую сделанную аудиозапись. Теперь там появилась функция редактирования, которую можно применять над полученными расшифровками аудио. Можно просто выделить ненужное предложение и обрезать или удалить соответствующую звуковую часть. Полезная функция, когда при телефонном разговоре появляются ненужные для других людей упоминания и владелец звонка хотел бы удалить их из записи. Улучшен также поиск в расшифровках, появилась интеллектуальная прокрутка, которая помогает автоматически помечать важные слова в длинных расшифровках, быстро переходить к нужным разделам при прокрутке.
Экстремальная экономия заряда батареи Pixel 4a (5G) и Pixel 5 теперь могут работать до двух суток (48 часов) с функцией Extreme Battery Saver. Этот режим автоматически ограничивает активные приложения, оставляя в работе только самые необходимые, и позволяет выбирать дополнительные приложения, которыми хотел бы пользоваться владелец смартфона.
Новые смартфоны Pixel 5 и Pixel 4a 5G также будут оснащены следующими новыми функциями камеры Google улучшил поддержку камер. Например, можно делать круговые снимки, используя новый сверхширокий объектив и стандартную заднюю камеру. Есть прекрасная функция зуммирования Super Res Zoom, которая позволяет увеличивать или уменьшать приближение, получая четкие детали на снимках. За профессиональный вид видео будет отвечать функция Cinematic Pan, которая обеспечит сверхгладкое панорамирование, выстраиваемое на базе опыта, которым пользуются, как уточнила Google на презентации, режиссеры и постановщики из Голливуда - "inspired by the equipment Hollywood directors use".
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