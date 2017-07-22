Хотя Xiaomi не является новичком в разработке носимых устройств, до сих пор ни одна из его моделей смарт-часов не была широко представлена на международном рынке. Поэтому для многих умные часы Xiaomi могут показаться сейчас неким «котом в мешке». Но в компании на этот раз, с выпуском новых умных часов Xiaomi Mi Watch, решили изменить подход, провести серьезную маркетинговую подготовку и доказать, что Xiaomi способна стать активным участником международного рынка умных часов наравне с Apple, Samsung и Fitbit.
Часы Xiaomi Mi Watch носят то же имя, что и другие продукты Xiaomi. Это уже вызвало определенную реакцию со стороны рынка: многие заговорили о путанице, которая непременно возникнет теперь с использованием нового имени.
Но это только внешне. Если смотреть вглубь, то новая модель умных часов Mi Watch выгодно выделяется на общем фоне самобытным дизайном. Компания называет его «одним из наиболее стильных в мире».
Mi Watch - это часы для фитнеса и для управления умными функциями. В их арсенале 117 различных режимов применения - бег, катание на роликах, фитнес, велосипед. лыжи и пр.
Умные часы Xiaomi выделяются крупным 1,3-дюймовым AMOLED-дисплеем круглой формы. Он покрыт защитным покрытием Corning Gorilla Glass 3 и обеспечивает чистую и красочную визуализацию.
Яркость дисплея может достигать 450 нит. По мнению экспертов, она была искусственно ограничена. Для сравнения все флагманские модели этого года, выпущенные конкурентами, обеспечивают гораздо более высокую пиковую яркость - на уровне 600-700 нит. Но такой выбор может сказываться на применении умных часов, прежде всего, когда заходит речь об их использовании на открытом воздухе, при ярком солнечном свете. По мнению экспертов, выбор Xiaomi объясняется тем, что на большой яркости происходит значительный расход питания. По аккумулятору часов Xiaomi, похоже, выбран режим максимальной экономии, чтобы не сокращать длительность их применения и не вводить понапрасну в режим повышенного расхода.
Согласно заявлению Xiaomi, время автономной работы от аккумулятора емкостью 420 мАч составляет до 16 дней. Речь идет, конечно, только о работе в режиме ожидания. Время полной зарядки составляет 2 ч.
Функциональное оснащение умных часов Mi Watch включает в себя GPS-слежение, геомагнитный компас, датчик кислорода в крови, датчик сердечного ритма, функцию оценки высоты над уровнем моря и воздушного давления. Это полный набор, который необходим для точного отслеживания занятий спортом.
Корпус часов выдерживает давление до 5 атм. Это означает, что водонепроницаемость часов сохранится даже на глубине до 50 м: в них можно нырять и даже заниматься дайвингом.
Часы можно синхронизировать со смартфоном, а если применять еще уведомления и приложения, включая голосовую интеграцию с Amazon Alexa, то комплект оснащения получается вполне достойным.
Часы Xiaomi Mi Watch будут стоить 99 евро (9 000 рублей). Это соответствует бюджетному подходу к формировании цены, которого придерживается Xiaomi в своей последней линейке телефонов Mi 10T.
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