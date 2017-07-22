РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Oppo неожиданно анонсировал 6,43-дюймовый смартфон A93 с AMOLED-дисплеем и чипсетом Helio P95

01 октября 2020, 12:13




Если бы все происходило? как намечено, то официальный анонс нового смартфона Oppo A93 состоялся бы 6 октября. Однако в китайской компании внезапно изменили планы. Следом за этим последовал официальная презентация нового телефона, которая была проведена во Вьетнаме. С чем была связана смена планов, не сообщается.

Первые независимые оценки говорят, что новый аппарат внешне имеет много общего с моделями Oppo F17 Pro и Reno4 Lite. Беглая оценка характеристик указывает на то, что единственное изменение в новом смартфоне - это пониженная по уровню мощности зарядка на 18 Вт.

смартфон Oppo A93


Несмотря на это, телефон получился вполне достойным. В основе Oppo A93 использован 6,43-дюймовый AMOLED-экран, имеющий сверху вытянутый круглый вырез под установку 16-мегапиксельной селфи-камеры и 2-мегапиксельного модуля контроля дальности. Смартфон оснащен встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев.

oppo_a93_003


На тыльной стороне размещена основная камера с разрешением 48 Мп и сверхширокая камера с разрешением 8 Мп. Два других оптических модуля - 2-мегапиксельные камеры, играющие скорее маркетинговую роль, чем реально полезные для съемки.

Зато весовые и габаритные характеристики модели A93 впечатляют: толщина всего 7,48 мм и вес всего 164 грамма.



Аппаратная начинка телефона - чипсет MediaTek Helio P95, которому доступны 8 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт основной памяти, расширяемой с помощью microSD. Аккумулятор имеет емкость 4000 мАч и обеспечивает зарядку мощность 18 Вт. Присутствует 3,5-мм разъем для наушников.

Смартфон Oppo A93 будет доступен в черном и белом цветовых исполениях по цене 324 доллара (25 300 руб.) в конфигурации памяти 8/128 Гбайт.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Tecno Spark 5. В последние годы бюджетные смартфоны выглядят всё более изысканно, и их дизайн становится практически неотличим от полноценных флагманов стоимостью от 50 000 рублей. Именно к такому классу устройств относится попавший в нашу тестовую лабораторию Tecno Spark 5. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Tecno Spark 5: яркий бюджетник с квадрокамерой и ёмкой батареей".


Читайте также:

  • Mi 10T Lite: Xiaomi попробует захватить рынок смартфонов для 5G
  • Все ключевые характеристики Xiaomi Mi 10T Lite стали известны еще до анонса будущего бестселлера
  • Утечка цен на будущие полуфлагманские смартфоны Xiaomi Mi 10T
  • HTC может выпустить собственный складной смартфон
  • Первый смартфон серии Samsung Galaxy F оснастят тройной 64-Мп камерой

    • следующая новость
    Новые камерофоны OPPO Reno4 Lite и Reno4 Pro 5G позволяют делать снимки профессионального уровня

    предыдущая новость
    Умные часы Xiaomi Mi Watch готовы составить конкуренцию Apple, Samsung, Fitbit на международном рынке

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший блок питания: текущий анализ рынка Обзор Razer Cynosa V2: игровая клавиатура с эффектной подсветкой
    Лучшие игровые ноутбуки Лучший монитор Главные новости за неделю Лучший блок питания Обзор игровой клавиатуры Razer Cynosa V2
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    1 октября, 2020

    Данные тестов CPU-Z для новейшего процессора AMD Ryzen 9 5900X утекли в сеть

    Новые камерофоны OPPO Reno4 Lite и Reno4 Pro 5G позволяют делать снимки профессионального уровня

    Oppo неожиданно анонсировал 6,43-дюймовый смартфон A93 с AMOLED-дисплеем и чипсетом Helio P95

    Умные часы Xiaomi Mi Watch готовы составить конкуренцию Apple, Samsung, Fitbit на международном рынке

    Новинки сентябрьской презентации Google Launch Night In: Pixel 5/4a (5G), Nest Audio, Chromecast с Google TV

    30 сентября, 2020

    Mi 10T Lite: Xiaomi попробует захватить рынок смартфонов для 5G

    Intel будет развивать проект oneAPI в сотрудничестве с ВЦ Гейдельбергского университета

    Все ключевые характеристики Xiaomi Mi 10T Lite стали известны еще до анонса будущего бестселлера

    Microsoft может анонсировать 1 октября свой первый планшет Microsoft Surface с поддержкой 5G

    AOC анонсировала три бизнес-монитора серии E2 с максимальной четкостью картинки

    29 сентября, 2020

    Новый 8-ядерный настольный процессор AMD Ryzen 7 5800X замечен в бенчмарке

    Электросамокат Ninebot-Segway E25 с подсветкой появился в России

    Samsung выпустила защищенный планшет Galaxy Tab Active 3

    Утечка цен на будущие полуфлагманские смартфоны Xiaomi Mi 10T

    28 сентября, 2020

    TP-Link предложила для компаний СМБ широкую линейку коммутаторов PoE и PoE+ для видеонаблюдения

    Google Карты помогают выбрать маршрут в поездках с учетом риска заражения COVID-19

    HTC может выпустить собственный складной смартфон

    CHUWI выпустит мини-ПК CoreBox Pro с процессором Intel Core 10-го поколения

    Первый смартфон серии Samsung Galaxy F оснастят тройной 64-Мп камерой

    25 сентября, 2020

    Amazon запустила собственный облачный игровой сервис Luna

    ССЫЛКИ