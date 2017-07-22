Если бы все происходило? как намечено, то официальный анонс нового смартфона Oppo A93 состоялся бы 6 октября. Однако в китайской компании внезапно изменили планы. Следом за этим последовал официальная презентация нового телефона, которая была проведена во Вьетнаме. С чем была связана смена планов, не сообщается.
Первые независимые оценки говорят, что новый аппарат внешне имеет много общего с моделями Oppo F17 Pro и Reno4 Lite. Беглая оценка характеристик указывает на то, что единственное изменение в новом смартфоне - это пониженная по уровню мощности зарядка на 18 Вт.
Несмотря на это, телефон получился вполне достойным. В основе Oppo A93 использован 6,43-дюймовый AMOLED-экран, имеющий сверху вытянутый круглый вырез под установку 16-мегапиксельной селфи-камеры и 2-мегапиксельного модуля контроля дальности. Смартфон оснащен встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев.
На тыльной стороне размещена основная камера с разрешением 48 Мп и сверхширокая камера с разрешением 8 Мп. Два других оптических модуля - 2-мегапиксельные камеры, играющие скорее маркетинговую роль, чем реально полезные для съемки.
Зато весовые и габаритные характеристики модели A93 впечатляют: толщина всего 7,48 мм и вес всего 164 грамма.
Аппаратная начинка телефона - чипсет MediaTek Helio P95, которому доступны 8 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт основной памяти, расширяемой с помощью microSD. Аккумулятор имеет емкость 4000 мАч и обеспечивает зарядку мощность 18 Вт. Присутствует 3,5-мм разъем для наушников.
Смартфон Oppo A93 будет доступен в черном и белом цветовых исполениях по цене 324 доллара (25 300 руб.) в конфигурации памяти 8/128 Гбайт.
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