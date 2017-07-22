Компания OPPO анонсировала выпуск серии камерофонов Reno4, которая будет представлена двумя аппаратами - Reno4 Lite и Reno4 Pro.
Reno4 Pro - это первый в России смартфон OPPO, имеющий поддержку 5G. Его главные отличительные особенности - развитые инструменты для ночной видеосъемки, новый широкоугольный объектив и поддержка режима ультрастабилизации Steady Video 3.0.
Модель Reno4 Lite отличается ультратонким дизайном и оснащена ИИ-камерами, которые способны справиться с любым сценарием использования. Комплект камер представлен основным 48 Мп модулем и широкоугольным 8 Мп модулем. Полноту камерного набора обеспечивают дополнительные фронтальные камеры с двойной глубиной резкости, которые позволяют делать максимально четкие снимки профессионального уровня.
Дизайн корпуса обоих моделей отличается стильностью и отражает динамичный образ жизни - быть всегда в движении, быть всегда в кадре!
Reno4 Pro
Старшая модель в линейке - смартфон Reno4 Pro - имеет стильный, тонкий (7,6 мм) и легкий (172 г) корпус. Дисплей имеет диагональ 6,5 дюймов и частоту обновления 90 Гц. Он покрыт сверхпрочным стеклом Gorilla Glass 5, а полезная площадь дисплея занимает 93,4% от площади устройства.
Внутри Reno4 Pro оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 765G, который поддерживает режимы доступа к сетям 5G SA/NSA. Максимальная скорость загрузки составляет 500 Мбит/с, предельная скорость скачивания - 1,9 Гбит/с. Антенна 360° применяет технологию интеллектуального выбора сети для стабильного соединения 5G.
Конфигурация камер Reno4 Pro выстроена исходя из принципа универсальности. Она представлена следующим набором: основная 48 Мп, ультраширокоугольная 12 Мп, 13 Мп телеобъектив на задней панели, 32 Мп селфи-камера.
Широкоугольный объектив Ultra Night поддерживает режим Ultra Night Video, предусматривает возможность применения уникального алгоритма объединения пикселей «4-в-1» и многокадровое шумоподавление. Такой арсенал программной поддержки позволяет снимать динамичные ролики даже в темное время суток.
Благодаря наличию лазерного автофокуса гарантируется моментальная смена фокусного расстояния и отсутствие артефактов на видео.
На всех камерах смартфона применяется технология стабилизации третьего поколения. Она обеспечивает максимальную четкость и плавность изображения.
Дополнительным инструментом для создания качественного контента является съемка видео с расширенным динамическим диапазоном в режиме Live HDR. Это позволяет выстраивает точные параметры экспозиции, обеспечивая четкость объектов без размытия и искажений.
Reno4 Pro поддерживает фирменную технологию быстрой зарядки SuperVOOC 2.0 мощностью 65 Вт. Она позволяет зарядить устройство в течение 30 минут.
Толщина устройства составляет всего 7,48 мм, вес - около 164 г.
В России Reno4 Pro 5G будет доступен в черном и голубом цветах и будет стоить 59 990 рублей.
OPPO Reno4 Lite
Младшая в линейке модель - OPPO Reno4 Lite - не сильно уступает старшей. Она имеет 6,43-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+. Набор камер тоже похожий: две фронтальные - основная 16 Мп и сенсор глубины на 2 Мп. Тыльная камерная конфигурация представлена четырьмя объективами: 48 Мп основной модуль, 8 Мп широкоугольный, 2 Мп черно-белый и 2 Мп - моно-объектив.
Творческие границы съемки обеспечивает процессор MediaTek Helio P95 с поддержкой ИИ для оптимизации работы.
В России Reno4 Lite будет доступен в черном и бирюзовом цветах по цене 24 990 рублей.
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