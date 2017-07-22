В сети появились данные, которые предположительно относятся к процессору AMD новой архитектуры Zen3. Речь идет о модели AMD Ryzen 9 5900X. Речь идет о выкладке теста CPU-Z.
В то же время, действительно ли предоставленная сводка данных тестирования CPU-Z относится к процессору 5900X, неизвестно. Его название не было подтверждено утечкой. Однако именно это название названо в первоисточнике, откуда произошла утечка.
В то же время источник, предоставивший эту информацию, не представил прямых доказательств, что это действительно процессор на базе Zen3 - он просто назван. В то же время кодовое имя (код OPN), указанное в выдаче тестовой программы CPU-Z, похоже, отражает, что полученные слухи имеют достаточно веские основания, чтобы им можно было верить.
Упомянутое кодовое имя 100-000000061-08, указанное в CPU-Z, может быть перепроверено в ближайшем будущем, когда появится больше информации о процессорах Zen3.
Стоит отметить, что в ранее полученных слухах уже упоминался вариант, когда появлялось аналогичное кодовое название. Однажды известный своими экспертными оценками исследовательский сайт Igor'sLAB опубликовал результаты тестов для некого оборудования, проходившего под номером «100-000000061-06_49 / 37_Y». Тогда сообщалось, что якобы он относился к 16-ядерным процессорам Vermeer. Позднее было объявлено, что названные процессоры были на самом деле 12-ядерными.
Отражение в новом номере числа «08» может означать, что речь идет о модели с более высокими тактовыми частотами.
По результатам теста CPU-Z «таинственный» процессор набрал якобы 652,8 баллов в однопоточном тесте и 9481,8 балла в многопоточном. Это на +20,3% и +14,4% выше, соответственно, чем у Ryzen 9 3900X. Ожидается, что оба процессора будут иметь одинаковую 12-ядерную конфигурацию.
Характеристики процессоров по тактовым частотам и архитектурные улучшения по сравнению с Zen2 пока неизвестны.
AMD официально представит серию Ryzen 5000 8 октября. Согласно последним имеющимся слухам, первые процессоры этой серии могут появиться с 20 октября. Однако не все SKU сразу появястся в продаже. Модели 5950X и 5600X, как ожидается, появятся позднее.
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