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Данные тестов CPU-Z для новейшего процессора AMD Ryzen 9 5900X утекли в сеть

01 октября 2020, 17:20




В сети появились данные, которые предположительно относятся к процессору AMD новой архитектуры Zen3. Речь идет о модели AMD Ryzen 9 5900X. Речь идет о выкладке теста CPU-Z.

amd_ryzen_9_5900x_cpuz


В то же время, действительно ли предоставленная сводка данных тестирования CPU-Z относится к процессору 5900X, неизвестно. Его название не было подтверждено утечкой. Однако именно это название названо в первоисточнике, откуда произошла утечка.

В то же время источник, предоставивший эту информацию, не представил прямых доказательств, что это действительно процессор на базе Zen3 - он просто назван. В то же время кодовое имя (код OPN), указанное в выдаче тестовой программы CPU-Z, похоже, отражает, что полученные слухи имеют достаточно веские основания, чтобы им можно было верить.

Упомянутое кодовое имя 100-000000061-08, указанное в CPU-Z, может быть перепроверено в ближайшем будущем, когда появится больше информации о процессорах Zen3.

Стоит отметить, что в ранее полученных слухах уже упоминался вариант, когда появлялось аналогичное кодовое название. Однажды известный своими экспертными оценками исследовательский сайт Igor'sLAB опубликовал результаты тестов для некого оборудования, проходившего под номером «100-000000061-06_49 / 37_Y». Тогда сообщалось, что якобы он относился к 16-ядерным процессорам Vermeer. Позднее было объявлено, что названные процессоры были на самом деле 12-ядерными.

Отражение в новом номере числа «08» может означать, что речь идет о модели с более высокими тактовыми частотами.



По результатам теста CPU-Z «таинственный» процессор набрал якобы 652,8 баллов в однопоточном тесте и 9481,8 балла в многопоточном. Это на +20,3% и +14,4% выше, соответственно, чем у Ryzen 9 3900X. Ожидается, что оба процессора будут иметь одинаковую 12-ядерную конфигурацию.

Характеристики процессоров по тактовым частотам и архитектурные улучшения по сравнению с Zen2 пока неизвестны.

AMD официально представит серию Ryzen 5000 8 октября. Согласно последним имеющимся слухам, первые процессоры этой серии могут появиться с 20 октября. Однако не все SKU сразу появястся в продаже. Модели 5950X и 5600X, как ожидается, появятся позднее.


amd_ryzen_processors_specifications




Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о скальпировании процессора. Под скальпированием понимается снятие теплораспределительной крышки процессора для замены термоинтерфейса между ней и кристаллом на более эффективный. И в сегодняшней статье мы разберёмся в том, как это делать и когда проведение скальпирования целесообразно. Подробнее об этом читайте в статье "Скальпирование процессора: как и зачем это делать".

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