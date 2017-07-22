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Ozon и ivi собираются на IPO в США уже этой осенью

02 октября 2020, 08:17




Две российские онлайн-платформы - один из лидеров российского рынка онлайн-торговли компания Ozon и онлайн-кинотеатр ivi - рассматривают возможность для проведения первичного публичного размещения акций (IPO) в США в конце этого года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника - банковских работников, знакомых с подготовкой IPO.

Как сообщили источники, обе компании рассматривают возможность выхода на биржу, чтобы привлечь денежные средства для дальнейшего развития. В то же время, они отмечают, что предварительные планы проведения IPO еще не определены, но первоначально они были нацелены на проведение этой осенью. Сами сделки еще не завершены.

ipo_reuters


СМИ обратились за комментариями к названным компания. Компания ivi отказалась от комментариев, а Ozon вообще не ответил на запрос о комментарии.

Источники также сообщили агентству Reuters, что переговоры о покупке крупного (30%) миноритарного пакета акций Ozon велись в начале этого года со Сбербанком, ведущим российским банком. Но в дальнейшем переговоры зашли в тупик, поэтому теперь планы Ozon сместились в сторону IPO.



Как известно, Сбербанк активно создает свою экосистему полного цикла, охватывающую все направления - от финансовой сферы до развлечений. По всей видимости, Сбер сделал выбор в пользу Okko, но переговоры, видимо, велись и с онлайн-кинотеатром ivi. Теперь, когда ниша занята, российские компании делают выбор в пользу IPO для получения инвестиций на развитие.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о скальпировании процессора. Под скальпированием понимается снятие теплораспределительной крышки процессора для замены термоинтерфейса между ней и кристаллом на более эффективный. И в сегодняшней статье мы разберёмся в том, как это делать и когда проведение скальпирования целесообразно. Подробнее об этом читайте в статье "Скальпирование процессора: как и зачем это делать".

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