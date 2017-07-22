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Складной iPhone может получить функцию самовосстановления

02 октября 2020, 10:58




В сети уже давно ходят слухи о планах Apple по выпуску собственного складного смартфона, призванного составить конкуренцию аналогичным гаджетам Samsung и Huawei. И последняя патентная заявка купертиновцев приоткрывает завесу тайны о некоторых возможностях складного смартфона Apple.

Складной iPhone может получить функцию самовосстановления


Судя по этому патенту, Apple рассматривает возможность использования в смартфоне самовосстанавливающегося экрана, способного компенсировать нормальный износ дисплея, включая небольшие царапины и вмятины.



В патенте упоминаются методы минимизации повреждений экрана и действия в случае их возникновения. Он предусматривает смешивание жёстких и гибких областей дисплея и использование «самовосстановления». Однако в компании не стали описывать конкретный алгоритм работы этой функции.

До этого источники уже сообщали, что первый складной iPhone получит полноценный гибкий дисплей, хотя первые слухи о новинке указывали на использование двух отдельных панелей, которые в открытом состоянии объединяются в более крупный экран. Что касается функции самовосстановления, то она может появиться не в первом, а лишь в последующих поколениях складных iPhone.

Анонс первого iPhone со складным дисплеем ожидается в следующем году.



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