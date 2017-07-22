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NVIDIA отложила запуск продажи RTX 3070 до 29 октября, видимо, из-за страха перед спекулянтами

03 октября 2020, 13:29




Не делая громких заявлений, компания NVIDIA внезапно обновила на своем веб-сайте информацию о готовящейся к выпуску видеокарте RTX 3070. Взамен намеченной даты анонса 15 октября вдруг на сайте появилась новая дата выпуска - 29 октября. В результате, выпуск популярной видеокарты RTX 3070 был отложен на две недели.

Это сообщение сразу вызвало много кривотолков. Компания сначала не дала никаких разъяснений по этому вопросу.

nvidia_rtx


Позднее на ее сайте появились разъяснения причин отсрочки. Видимо, в NVIDIA посчитали, что отсутствие информации не играет ей на пользу. В то же время сама причина отсрочки все равно не называлась.

nvidia_announcement


В работу вступили эксперты рынка. Они назвали несколько причин, самые актуальными среди которых были две.

Первая касалась появившейся информации, что днем раньше, 28 октября, главный конкурент NVIDIA компания AMD готовится представить свою новую графическую карту Radeon RDNA 2. Возможно, в NVIDIA решили повременить, чтобы нужным образом адаптировать свой анонс, выслушав то, что скажет AMD.

Вторая возможная причина - это оценка результатов продаж графических карт Nvidia RTX 3080 и RTX 3090. Как считается, компания столкнулась с большими проблемами, которые помешали успешным продажам. Главная причина - появление многочисленных онлайн-ботов, которые в значительной степени помешали нормальному запуску.

Массированное давление ботов привело к тому, что на рынке возник ажиотажный спрос. В то же время у самой компании не оказалось склада, подготовленного для такого наплыва покупателей и внезапного спроса. В результате армия ботов нагнетала ажиотаж, и вперед пошли спекулянты, которые стали продавать востребованные продукты по завышенным ценам. Сообщается о многочисленных случаях спекуляций на предзаказах среди розничных продавцов. Помешать этому не смогла даже Amazon.



По словам Роба Фэи из GamesIndustry.biz, Amazon, по-видимому, даже не предпринимала никаких действий, чтобы остановить покупателей, оформивших заранее предварительный заказ и осуществлявших покупку по завышенной цене. А у таких компаний, как eBay, даже не было причин, чтобы пытаться блокировать мошенничество с предзаказами - они зарабатывают деньги именно на онлайн-аукционах, поэтому появление завышенных цен при продажах не противоречит их бизнес-политике.

Фэи написал по этому поводу следующее: «С самого начала мы должны признать, что парадигма «первым пришел - первым обслужен» - это катастрофа для онлайн-торговли. В эпоху Интернета это бессмысленно, когда даже технологическая компания с мастерством Amazon не может генерить новые страницы в своем магазине с такой скоростью, которые необходимы в условиях нарастания спроса и трафика при массовом запуске новых популярных продуктов. Покупатели были готовы добавлять товар в свою корзину просто ради того, чтобы увидеть его в своей Корзине, опасаясь появления на экране надписи об его отсутствии в наличии».

nvidia_graphics_cards


Теперь NVIDIA хочет предотвратить возникновение подобной ситуации при запуске RTX 3070. Компания готова отложить дебют нового продукта на две недели, с 15 по 29 октября, с целью выпуска новых графических карт в достаточном объеме для полного обеспечения складов.



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