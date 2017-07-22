Хотя Samsung только недавно анонсировала выпуск флагманского складного смартфона Galaxy Z Fold 2, в сети уже прошли слухи о других моделях Samsung, готовящихся к выпуску вслед за флагманом. Все они в той или иной мере касаются информации о будущем внедрении технологии подэкранного размещения фронтальной камеры, которая пока не используется Samsung.
Первая появившаяся новость касалась модели Galaxy S21. Ее массовое производство должно начаться совсем скоро, не позднее ноября. Но, согласно слухам, ждать появления технологии подэкранных камер (UDC) с выходом этой модели не стоит. Samsung еще не готова к ее массовому внедрению.
Следом появились слухи, что эта технология подэкранных камер уже утверждена в списке новшеств для складного смартфона Samsung нового поколения - Galaxy Z Fold 3.
По имеющимся данным, технология UDC должна была появиться уже с выходом Galaxy Z Fold 2. Однако на момент запуска этой флагманской модели в производство массовый выпуск UDC-модулей был еще не налажен. Именно по этой же причине данный модуль не появится и в Galaxy S21.
Начать применять технологию UDC следует со складного телефона Galaxy Z Fold 3, считают в Samsung - масштабы его производства не будут очень высокими, и ее использование в таком нишевом продукте позволит постепенно наращивать производство UDC-модулей.
Напомним, первым в мире мобильным телефоном с использованием технологии подэкранного размещения камеры стал ZTE AXON 20 5G. Он был выпущен 1 сентября. Но масштабы производства и этой модели оказались не настолько большими. Само устройство пока можно встретить только в Китае. Более того, похоже, в ближайшее время новая модель так и не покинет территории Китая.
Что касается развития самой технологии подэкранной камеры, то к настоящему времени разработаны два типа оборудования HIAA (Hole In Active Area) для ее реализации. Это оборудование типа «HIAA 1» и «HIAA 2». Оборудование первого типа («HIAA 1») отличается тем, что пробивает «дыру» в экране за один «выстрел»; Для метода «HIAA 2» характерен другой вариант формирования «дырки» - создание группы микроотверстий, которые в итоге «формируют» одну «крупную дыру».
Компания Samsung планирует применять лазерное оборудование типа «HIAA 2» для разработки собственной технологии UDC.
Из поступающей информации ясно только то, что готового для массового производства оборудования у Samsung еще нет. Более того, как отмечают эксперты, независимо от выбранного метода, масштабы выхода таких камер остаются невысокими. Более того, эксперты отмечают, что помимо разработки технологии UDC, Samsung потребуется также доработать модуль фронтальной камеры, чтобы та идеально подходила под применение новой технологии UDC.
Для этого потребуется сделать камеру более компактной, чтобы разместить UDC-модуль поверх нее под дисплеем. Кроме того, потребуется разработать программное обеспечение, которое будет исправлять искажения цветов, возникающих при использовании UDC-модуля. Очевидно, что развитие технология UDC потребует еще много работы.
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