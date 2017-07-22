Американская компания Seagate начала массовые поставки на рынок новых накопителей SkyHawk AI емкостью 18 Тбайт. Эти инновационные HDD созданы специально для работы в крупных корпоративных системах видеонаблюдения, где требуется работать с большим объемом регистрируемых данных. Новые накопители способны обрабатывать данные автономно с применением методов искусственного интеллекта (ИИ).
Используемая микропрограмма ImagePerfect AI поддерживает потоки данных для глубокого и машинного обучения в периферийных приложениях и помогает быстрее принимать взвешенные решения.
Модель SkyHawk AI рассчитана на интенсивную круглосуточную работу в сетевых видеорегистраторах. Она параллельно ведет запись и выполняет анализ видео с нескольких камер одновременно. Таким образом устраняется промежуточный этап обработки данных, что избавляет от задержек и повышает скорость и эффективность анализа.
Необходимость длительного хранения больших объемов данных видеонаблюдения возникает из-за применения глубокого обучения. Таким системам необходимо намного больше информации, чем при обычном видеонаблюдении. SkyHawk AI поддерживает 64 одновременных видеопотока параллельно с 32 потоками данных ИИ.
Модель рассчитана на рабочую нагрузку 550 Тбайт в год, что в три с лишним раза больше, чем выдерживают обычные жесткие диски для систем видеонаблюдения.
Накопители SkyHawk AI 18 Тбайт можно применять в сетевых видеорегистраторах с несколькими отсеками и поддержкой ИИ. Накопитель автоматически определяет, используется ли в системе ИИ, и адаптируется к соответствующим рабочим нагрузкам.
Помимо стандартной ограниченной трехлетней гарантии, вместе с накопителем клиент получает трехлетнюю подписку на службы восстановления данных Seagate Rescue в качестве дополнительной страховки на случай их потери или повреждения.
Жесткие диски SkyHawk AI емкостью 18 Тбайт уже поступили в продажу в России. Их розничная цена, рекомендованная производителем, - 42 319 рублей.
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