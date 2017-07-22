Samsung закупает аккумуляторы для оснащения своих смартфонов не только у собственного подразделения Samsung SDI, но также у сторонних поставщиков. Аналогичный подход будет применяться и в отношении будущих флагманов - моделей серий Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. Как и прежде, часть аккумуляторов для них будут закупаться у Samsung SDI. Но теперь стали известны некоторые другие детали.
Оказывается, Samsung проводила недавно переговоры в Китае с разными поставщиками аккумуляторов для смартфонов, в том числе с китайской компанией Amperex Technology Limited. Результатом переговоров стало решение, согласно которому часть будущих флагманских смартфонов Samsung названных серий будет оснащаться аккумуляторами, произведенными этой китайской компанией.
Это уже не первый случай, когда Samsung закупает батареи у Amperex. Необычность нового решения состоит в том, что ранее Samsung закупал аккумуляторы у Amperex прежде всего для бюджетных моделей серий Galaxy A и Galaxy M.
Справедливости ради следует отметить, что Amperex предоставляла ранее аккумуляторы также и для некоторых флагманских моделей. Например, для серии Galaxy S9. Но теперь принято такое решение, что объемы поставок аккумуляторов китайской компании для флагманских моделей должны стать существенно крупнее.
Компания Amperex Technology Limited - известный на мировом рынке производитель небольших карманных батарей, используемых в мобильных устройствах. Это одна из крупнейших компаний по производству небольших аккумуляторов. Ее рыночная доля в 2019 году составила 17,1%. Amperex заняла третье место после Samsung SDI и LG Chem, получивших 28,4% и 19,5% рынка соответственно.
Сделанный Samsung выбор, считают эксперты, вызван, скорее всего, желанием сократить затраты ради увеличения маржи в будущих продажах следующей флагманской линейки.
Согласно имеющимся слухам, Ampere планирует поставлять аккумуляторы для всех трех моделей Galaxy S21. Ранее сообщалось, что Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra будут оснащены батареями емкостью 4000 мАч, 4800 мАч и 5000 мАч. Если сравнивать с их предшественниками, то батареи для всех родственных моделей сохранили свой номинал, только аккумулятор Galaxy S21+ получил небольшой прирост емкости.
До сих пор неизвестно, как Samsung будет делить заказы между разными поставщиками. Вероятно, это будет зависеть от множества различных факторов.
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