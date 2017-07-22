Adobe собирается собрать всех суперзвезд на своем октябрьском MAXе. Впервые самая большая креативная конференция в мире будет доступна для всех желающих во всем мире. Она пройдет в онлайн-формате 20-22 октября 2020 года.
Конференция Adobe MAX традиционно объединяет дизайнеров, музыкантов, писателей, видеографов и других любителей креатива со всей планеты. В прошлом году конференция проходила в Лос-Анджелесе. Тогда там собрались представители 68 стран.
На площадке Adobe MAX собираются также суперзвёзды дизайна. Они делятся своими секретами о новых техниках и инструментах, рассказывают о своих глобальных арт-проектах. Приглашенные музыканты и специальные гости выступают перед собравшимися посетителями площадки. Есть также возможность пообщаться в живом чате со спикерами и креативщиками со всей планеты.
В этом году участники Adobe MAX первыми узнают о новых возможностях коллекции Adobe Creative Cloud - пакете из более 20 приложений и сервисов, позволяющих реализовать творческий потенциал. Среди приложений - Photoshop, InDesign, Premiere Pro и Illustrator.
В этом году на конференции пройдет более 350 сессий и креативных воркшопов в 10 основных категориях: 3D и дополненная реальность; бизнес-продуктивность; творчество и дизайн в бизнесе; образование; графический дизайн; иллюстрация и цифровая живопись; фотография; социальные сети; UI- и UX-дизайн; работа с видео.
На Adobe MAX этого года планируются выступления более 400 экспертов и знаменитостей мирового уровня. Например, киноискусство будут представлять Уэс Андерсон, Гвинет Пэлтроу и Зак Брафф. Фотографию - легендарная Энни Лейбовиц. Дизайн - Фейри Шепард и наш соотечественник Покрас Лампас. А музыкальную индустрию - рэпер Tyler, the Creator.
Эксперты Adobe расскажут, как использовать потенциал инструментов Adobe Creative Cloud, чтобы воплотить в жизнь самые смелые идеи.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о скальпировании процессора. Под скальпированием понимается снятие теплораспределительной крышки процессора для замены термоинтерфейса между ней и кристаллом на более эффективный. И в сегодняшней статье мы разберёмся в том, как это делать и когда проведение скальпирования целесообразно. Подробнее об этом читайте в статье "Скальпирование процессора: как и зачем это делать".