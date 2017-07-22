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Большой 6,51-дюймовый смартфон vivo Y20 уже в продаже в России

06 октября 2020, 22:31




Компания vivo объявила о старте продаж смартфона Y20 с 6,51-дюймовый дисплеем Halo FullView, тройной ИИ-макрокамерой, NFC и батареей на 5000 мАч. Смартфон можно свободно использовать как днем, так и в темное время суток благодаря специальному режиму защиты зрения, позволяющему отфильтровывать вредное излучение в синей части спектра.

Смартфон имеет большой 6,51-дюймовый дисплей Halo FullView. Он выделяется на фоне других моделей «кинематографическим» соотношением сторон 20:9 и разрешением HD+ (1600х720). Такой выбор усиливает эффект присутствия, а благодаря технологии In-cell, обеспечивается создание более насыщенных цветов. Со слов вендора, изображения на экране отличаются высокой детализацией, которая важна для всех, но, прежде всего, для любителей игр и кино.

y20


Смартфон Y20 оснащён тройной ИИ-макрокамерой с искусственным интеллектом. Благодаря новым «мозгам» смартфон поддерживает ряд инновационных функций, в число которых входят Face Beauty для повышения привлекательности лица, эффекты портретного освещения, а также фильтры для селфи. Эти инструменты позволяют плавно менять ракурсы, а также позволяют делать снимки привлекательными. Для получения снимков применяется основная 13-мегапиксельная камера с диафрагмой f/2,2 и фазовым автофокусом.

Вторая 2-мегапиксельная камера с эффектом боке позволяет получать детализированные и эффектные снимки, используя усовершенствованный алгоритм портретной съемки. Это делает портреты более естественными на вид, обеспечивая большую глубину резкости. Для съемки крошечных объектов с помощью vivo Y20 можно применять макрокамеру, имеющую расстояние фокусировки от 4 см.



Вычислительные возможности смартфоны создаются за счет процессора Qualcomm Snapdragon. Это позволяет не только сохранять высокую производительность и без проблем играть в различные игры, но и запускать любые приложения. Для наращивания памяти имеется слот microSD с поддержкой карт памяти объемом до 256 Гбайт.

y20_1


Большая продолжительность работы смартфона обеспечивается за счет установки батареи повышенной ёмкости на 5000 мАч. Благодаря технологии энергосбережения и системе искусственного интеллекта одна полная зарядка обеспечивает работу до 16 ч просмотра фильмов в HD-качестве через интернет или 11 часов ресурсоёмких игр.

Безопасность работы устройства обеспечивается за счет применения сканера отпечатков пальца, размещенного на боковой грани. Время разблокировки не превышает 0,22 секунды. Второй вариант разблокировки смартфона - технология распознавания лица пользователя Face Wake - она позволяет разблокировать смартфон за доли секунды.

Vivo Y20 поступил в продажу по цене 13 990 рублей. В интернет-магазине vivo и у официальных партнеров компании данную модель можно приобрести со скидкой 1 500 рублей, по цене 12 490 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Tecno Spark 5. В последние годы бюджетные смартфоны выглядят всё более изысканно, и их дизайн становится практически неотличим от полноценных флагманов стоимостью от 50 000 рублей. Именно к такому классу устройств относится попавший в нашу тестовую лабораторию Tecno Spark 5. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Tecno Spark 5: яркий бюджетник с квадрокамерой и ёмкой батареей".


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