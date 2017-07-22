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Российская компания BQ выпустила смартфон-кошелек 5045L Wallet в стиле «хамелеон»

07 октября 2020, 08:01




Российская компания BQ анонсировала выпуск смартфона-кошелька BQ 5045L Wallet, который сразу стал самым доступным смартфоном на российском рынке с NFC-модулем. Необычный «кошелек» уже можно приобрести в официальном интернет-магазине компании по цене 5 290 рублей. Безопасность и совместимость гарантирует фабричная установка последней популярной версии ОС Android 10.0 (Go Edition).

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Наличие встроенного NFC-модуля до сих пор является поводом для роста цены смартфона в силу необходимости установки дополнительного аппаратного модуля, а также разного рода лицензионных платежей, выплата которых ложится на плечи производителя и не видна покупателю. Поэтому такие устройства в большинстве случаев относятся к среднему или высшему ценовому диапазону. В российской компании посчитали, что пользоваться такими «кошельками» должны иметь возможность также и владельцы самых бюджетных моделей смартфонов. Эта идея нашла воплощение в BQ 5045L Wallet, который позволяет быстро оплачивать покупки в магазинах, как и в случае с флагманскими моделями Samsung и Apple.

Чтобы подчеркнуть исключительность, вендор выбрал для смартфона необычный дизайн, оснастив заднюю панель корпуса поверхностью с особой, приятной на ощупь текстурой, исключающей возможность случайного падения при выскальзывании из рук. Продумана и цветовая гамма: благодаря игре света и тени задняя крышка способна изменять цвет как хамелеон.

BQ 5045L Wallet выпускается в трех уникальных цветах-хамелеонах: «черный хамелеон», «синий хамелеон» и «зеленый хамелеон».

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Мощность устройства задает 4-ядерный процессор MediaTek MT8765WB с тактовой частотой 1,3 ГГц. Объема встроенной основной памяти, равного 16 Гбайт, вполне достаточно, чтобы комфортно хранить необходимые файлы и программы. При необходимости объем памяти можно нарастить еще на 128 Гбайт с помощью карты MicroSD.



BQ 5045L Wallet оснащен 4,95 дюймовым дисплеем. Это делает «кошелек» компактным, но не настолько мелким, чтобы его можно было случайно потерять в кармане или сумке. Благодаря соотношению сторон 18:9 смартфон подходит и для казуальных игр и для просмотра фильмов.

Из дополнительных характеристик - встроенные датчики GPS, AGPS и ГЛОНАСС. Эти модули позволяют точно узнать местоположение, проложить маршрут до нужной точки, а также быстро найти «кошелек», если он был украден, но хозяин предусмотрел это и установил необходимые программные инструменты для поиска. Аккумулятор имеет емкость 2000 мАч. При таких габаритах ее должно хватать на один день полноценного использования без подзарядки.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Tecno Spark 5. В последние годы бюджетные смартфоны выглядят всё более изысканно, и их дизайн становится практически неотличим от полноценных флагманов стоимостью от 50 000 рублей. Именно к такому классу устройств относится попавший в нашу тестовую лабораторию Tecno Spark 5. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Tecno Spark 5: яркий бюджетник с квадрокамерой и ёмкой батареей".


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