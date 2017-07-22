Российская компания BQ анонсировала выпуск смартфона-кошелька BQ 5045L Wallet, который сразу стал самым доступным смартфоном на российском рынке с NFC-модулем. Необычный «кошелек» уже можно приобрести в официальном интернет-магазине компании по цене 5 290 рублей. Безопасность и совместимость гарантирует фабричная установка последней популярной версии ОС Android 10.0 (Go Edition).
Наличие встроенного NFC-модуля до сих пор является поводом для роста цены смартфона в силу необходимости установки дополнительного аппаратного модуля, а также разного рода лицензионных платежей, выплата которых ложится на плечи производителя и не видна покупателю. Поэтому такие устройства в большинстве случаев относятся к среднему или высшему ценовому диапазону. В российской компании посчитали, что пользоваться такими «кошельками» должны иметь возможность также и владельцы самых бюджетных моделей смартфонов. Эта идея нашла воплощение в BQ 5045L Wallet, который позволяет быстро оплачивать покупки в магазинах, как и в случае с флагманскими моделями Samsung и Apple.
Чтобы подчеркнуть исключительность, вендор выбрал для смартфона необычный дизайн, оснастив заднюю панель корпуса поверхностью с особой, приятной на ощупь текстурой, исключающей возможность случайного падения при выскальзывании из рук. Продумана и цветовая гамма: благодаря игре света и тени задняя крышка способна изменять цвет как хамелеон.
BQ 5045L Wallet выпускается в трех уникальных цветах-хамелеонах: «черный хамелеон», «синий хамелеон» и «зеленый хамелеон».
Мощность устройства задает 4-ядерный процессор MediaTek MT8765WB с тактовой частотой 1,3 ГГц. Объема встроенной основной памяти, равного 16 Гбайт, вполне достаточно, чтобы комфортно хранить необходимые файлы и программы. При необходимости объем памяти можно нарастить еще на 128 Гбайт с помощью карты MicroSD.
BQ 5045L Wallet оснащен 4,95 дюймовым дисплеем. Это делает «кошелек» компактным, но не настолько мелким, чтобы его можно было случайно потерять в кармане или сумке. Благодаря соотношению сторон 18:9 смартфон подходит и для казуальных игр и для просмотра фильмов.
Из дополнительных характеристик - встроенные датчики GPS, AGPS и ГЛОНАСС. Эти модули позволяют точно узнать местоположение, проложить маршрут до нужной точки, а также быстро найти «кошелек», если он был украден, но хозяин предусмотрел это и установил необходимые программные инструменты для поиска. Аккумулятор имеет емкость 2000 мАч. При таких габаритах ее должно хватать на один день полноценного использования без подзарядки.
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