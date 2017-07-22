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На Intel Fab 42 освоили 10-нм техпроцесс до полного производственного цикла

07 октября 2020, 13:51




Корпорация Intel, наконец, объявила о запуске полного цикла производства на фабрике Fab 42 в Аризоне. По сути Fab 42 наконец обрела заложенный в нее потенциал, пройдя через непростое время становления. Intel надеется, что все проблемы остались в прошлом.

Строительство фабрики Fab 42 началось еще в 2011 году. Возведение стен закончилось в 2013 году, а к 2014 году была смонтирована вся необходимая вспомогательная инфраструктура для запуска производства. Оставалось только установить производственное оборудование.

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На тот момент Intel собиралась освоить выпуск полупроводниковых пластин диаметром 450 мм (вместо стандартных 300 мм) по 14-нм техпроцессу. Однако уже тогда у Intel существовали сомнения, поскольку компания не была уверена, что сумеет добиться насыщения спроса на свои будущие 14-нм продукты. В то же время, Intel смотрела вперед, оценивала перспективу и планировала к 2016 году осуществить переход на выпуск 10-нм продуктов.

В результате возникла неопределенности: выпуск 10 нм продуктов был задержан, возникли задержки с поставками 14 нм продуктов, появились другие проблемы.

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В условиях возникшей неопределенности было принято решение о необходимости перехода на 7 нм техпроцесс. Еще в 2017 году Intel объявила, что собирается сделать крупные инвестиции в оснащение простаивающего производства на Fab 42, установив здесь соответствующее 7 нм оборудование.

Но и этим планам не суждено было осуществиться. Позднее программа обновления была пересмотрена и было решено вернуться к выпуску 10 нм продуктов вместо 7 нм.



Fab 42 был фактически заново перепроектирован на выпуск процессоров по 10-нм техпроцессу. В результате Fab 42 сегодня стал третьим основным производственным предприятием Intel, выпускающим продукты по нормам 10 нм (наряду с заводами в Израиле и Орегоне).

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Насколько успешным будет путь дальнейшей модернизации Intel Fab 42 и переход на 7 нм нормы, пока неясно. Для этого потребуется освоение технологий DUV (Deep UltraViolet) и EUV (Extreme UltraViolet). При этом необходимо учесть, что EUV не применяется на текущем 10 нм производстве. В то же время, в Intel понимают, что модернизация фабрики необходима.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о скальпировании процессора. Под скальпированием понимается снятие теплораспределительной крышки процессора для замены термоинтерфейса между ней и кристаллом на более эффективный. И в сегодняшней статье мы разберёмся в том, как это делать и когда проведение скальпирования целесообразно. Подробнее об этом читайте в статье "Скальпирование процессора: как и зачем это делать".

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