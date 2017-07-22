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Poco X3 NFC вышел в России: 120-Гц дисплей и доступный ценник

07 октября 2020, 17:09




Xiaomi анонсировала глобальный запуск продаж своего одного из наиболее многообещающих смартфонов последнего времени - Poco X3 NFC. Одна из его главных особенностей - частота обновления экрана до 120 Гц. Это делает его отличным геймерским устройством. Цены тоже вполне разумные, даже для России.

Смартфон появится в открытой продаже уже с 15 октября: в комплектации с 6 Гбайт ОЗУ и 64 Гбайт основной памяти он будет стоить 19 990 рублей, в версии с 6 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт основной памяти - 21 990 рублей. При оформлении предварительного заказа на старшую модель будет предоставлена скидка: в магазине Tmall на 3000 рублей, на сайте Xiaomi - на 2000 рублей.

xiaomi_poco_x3_nfc_1


Аппаратная начинка смартфона построена на базе восьмиядерного 8-нм чипсета Qualcomm Snapdragon 732G, имеющего два производительных ядра Kryo 470 Gold с тактовой частотой до 2,3 ГГц и шесть экономных ядер Kryo 470 Silver с тактовой частотой до 1,8 ГГц. Графическая поддержка чипсета выстроена на базе процессорного модуля Adreno 618. По оценкам экспертов, вычислительных возможностей этого чипсета будет вполне достаточно для запуска требовательных мобильных игр. Повседневные задачи должны подниматься на нем без всяких проблем.

Объём оперативной памяти составляет 6 Гбайт, ёмкость основной флэш-памяти UFS 2.1 - 64 или 128 Гбайт.



Новый смартфон получил 6,67-дюймовый IPS LCD экран c разрешением Full HD+ (1080х2400 пикселей). Благодаря кинематографическому соотношению сторон 20:9, новая модель идеально подходит для просмотра фильмов и игр. Экран занимает 84,6% площади передней поверхности смартфона, что отражает большое внимание, которое проявил разработчик к удобству и комфорту при работе с данной моделью. Частота обновления - 120 Гц.

xiaomi_poco_x3_nfc_3


Для поддержки такой «красоты» смартфону потребуется мощная батарея. Вендор продумал и этот вопрос, предложив аккумулятор на 5160 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

xiaomi_poco_x3_nfc_2


Модуль камер сбалансирован: основой датчик на 64 Мп (f/1.9) с размером пикселя 0,8 мкм, ультраширокоугольная камера с углом обзора 119° имеет разрешение 13 Мп (f/2.2). Два других сенсора - для макросъемки и замера дальности - имеют разрешение по 2 Мп (f/2.4).

Есть NFC, стереодинамики, порт USB Type-C и аудиоразъём 3,5 мм. Обеспечена даже водо- и пылезащищенность (IP53). Но сетевая поддержка ограничена только сетями четвертого поколения - GSM, HSPA, LTE. Поддержки сетей пятого поколения нет.

poco_x3_nfc




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Tecno Spark 5. В последние годы бюджетные смартфоны выглядят всё более изысканно, и их дизайн становится практически неотличим от полноценных флагманов стоимостью от 50 000 рублей. Именно к такому классу устройств относится попавший в нашу тестовую лабораторию Tecno Spark 5. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Tecno Spark 5: яркий бюджетник с квадрокамерой и ёмкой батареей".


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