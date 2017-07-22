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Samsung Galaxy Fit2 помогает закрепить привычки здорового образа жизни

07 октября 2020, 18:26




Samsung Electronics анонсировал выпуск фитнес-трекера Galaxy Fit2. Главной целью его приобретения компания называет не только информирование владельца о тех или иных показателях его здоровья, но и формирование у человека привычек к здоровому образу жизни. Они будут помогать ему соблюдать распорядок дня, укреплять здоровье и следить за любыми отклонениями.

Samsung Galaxy Fit2 - это надежное и стильное смарт-устройство, заявляет вендор. Оно отличается длительным временем автономной работы (до трех недель без подзарядки) и невысокой ценой - всего 3 490 руб. при покупке у партнеров, на официальном сайте и в фирменных салонах. Новинка доступна в черном и красном цветах.

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Galaxy Fit2 удобен, прежде всего, тем, кто занимается спортом. Устройство автоматически определяет пять видов тренировок: бег, ходьба, динамичная тренировка, занятия на эллиптическом тренажере и гребля. Всего предусмотрены более 90 предварительно настроенных типов физической активности, из которых пользователь может выбрать тот вариант, который подходит ему в наибольшей степени.

Доступны различные параметры мониторинга, такие как частота сердечных сокращений (ЧСС), расход калорий, шаги и продолжительность тренировки. Все параметры можно учитывать, чтобы подобрать рациональный режим для занятий. Устройство автоматически позволяет определить уровень стресса и при необходимости поможет расслабиться, предложив выполнить дыхательные упражнения.

Кроме того, Galaxy Fit2 предоставляет и просто полезные функции. Например, с его помощью можно следить за качеством сна, анализировать его паттерны и получать информацию о фазах сна. Можно также контролировать соблюдение гигиены рук, гаджет способен напоминать о необходимости придерживаться здоровых привычек.



Galaxy Fit2 оснащен аккумулятором емкостью 159 мАч. Несмотря на кажущийся малый запас емкости питания, его вполне хватает для обеспечения работоспособности до нескольких недель непрерывной работы. Например, в стандартном режиме с контролем измерений частоты сердечных сокращений (ЧСС) аппарат проработает от одной зарядки в течение 21 дня. Это позволит следить за показателями сна и ежедневной активности, не отвлекаясь на его подзарядку.

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С точки зрения аппаратного оснащения стильный и компактный браслет Galaxy Fit2 будет удобен как в повседневной жизни, так и во время тренировок, заверяет вендор. Его 1,1-дюймовый AMOLED экран имеет максимальную яркость 450 нит. Он защищен 3D-стеклом, что позволяет не беспокоиться о его защищенности при любой активности, получая уведомления и информацию при любом освещении. Программная оснастка позволяет легко управлять устройством, например, переключать музыкальные треки и отправлять быстрые ответы на сообщения.

Устройство можно не снимать даже во время занятий плаванием. Благодаря влагозащите 5 АТМ + IP68 можно отслеживать все важные показатели при любых водных активностях.

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Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор игровой клавиатуры Razer Cynosa V2. Попавшая в нашу тестовую лабораторию Razer Cynosa V2 относится к типу мембранных игровых клавиатур. Она стала обновлением выпущенной пару лет назад Razer Cynosa, отличаясь от неё намного более широкими возможностями и наличием отдельного блока мультимедийных клавиш. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Razer Cynosa V2: игровая клавиатура с эффектной подсветкой".

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