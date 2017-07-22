Аналитическая компания DigiTimes Research опубликовало отчет, в котором сообщается об ожидаемом существенном росте мировых поставоксмартфонов в 2021 году. Как сообщают аналитики, на смену трехлетнему периоду спада идет новый период подъема. Рост объема мировых поставок уже в 2021 году будет измеряться двухзначными значениями.
В отчете сообщается, что в наступающем году объем поставок может вырасти на 150 млн единиц. Главной причиной роста называют ускоренный рост доступности различных прикладных задач, связанных с использованием технологий 5G. Местом роста называют, прежде всего, несколько регионов мира, включая США, Западную Европу и Японию.
По оценкам аналитиков, спрос на новые модели смартфонов начального уровня с поддержкой 5G и 4G будет стимулировать рост поставок также и на развивающихся рынках. Ожидается, говорится в отчете, что количество поставляемых устройств в этом сегменте рынка превысит 1,5 млн единиц в 2023 году и 1,7 млрд единиц в 2025 году.
Далее в отчете утверждается, что лидирующие позиции по объемам поставок смартфонов в 2021 году займут компании Samsung и Apple. Следом за ними окажутся китайские бренды - OPPO, Vivo и Xiaomi.
Согласно оценке аналитиков, Huawei, которая в настоящее время является одной из ведущих компаний в мире по производству смартфонов, придется опуститься на седьмую позицию.
Digitimes Research также ожидает, что объем глобальных поставок смартфонов с поддержкой сетей 5G в 2020 году превысит 200 млн единиц. В 2025 году суммарный объем поставок таких устройств вырастет до более чем 1,22 млрд единиц.
Если сравнивать с прогнозами, высказанными другими аналитическими компаниями, то например, компания Canalys недавно опубликовала свой прогноз. Согласно их оценке, объем мировых поставок смартфонов с поддержкой 5G в 2020 году достигнет 278 млн единиц, но по сравнению с 2019 годом объем поставок смартфонов в 2020 году упадет на 10,7%. В то же время, ожидается, что восстановление объема поставок произойдет уже в 2021 году. Рост составит 9,9% в годовом исчислении.
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