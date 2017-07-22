Американская компания NZXT, ведущий разработчик игрового оборудования, анонсировала выпуск новой системной платы N7 Z490. В основе новой модели лежит чипсет Intel Z490.
Главной особенностью новой системной платы N7 Z490 является то, что она построена на базе новейшего набора микросхем Intel Z490 Express. Он был выведен на рынок только в апреле этого года, вместе с четырьмя другими моделями 400-й серии: Intel H470, Intel H410 и Intel B460. Отличительная особенностью нового чипсета Z490 внутри линейки состоит в том, что он не только поддерживает все процессоры Intel 10-го поколения Comet Lake, как и другие чипсеты серии, но и позволяет осуществлять оверклокинг, причем эта функция доступна только данной модели в линейке чипсетов 400-й серии.
В список поддерживаемых процессоров вошли модели Intel Core i9, Core i7, Core i5 и Core i3.
Новый чипсет N7 Z490 выделяется также максимальным количеством поддерживаемых каналов PCI Express - до 24 при сохранении стандартной конфигурации производительности каналов PCI Express - x1, x2 и x4.
Как заявил Джонни Хоу, основатель и исполнительный директор NZXT, их компания предлагает покупателям новую материнскую плату «с удобной компоновкой, которая оснащена новейшими беспроводными технологиями и металлической декоративной панелью». «Мы даем пользователям возможность создать мощную машину для игр».
Такой мощный набор возможностей позволяет поддерживать силами чипсета до 14 портов USB и до 6 портов SATA с пропускной способностью до 6 Гбит/с. Схема поддерживаемого питания - 8 + 2 DrMOS.
В плате реализована поддержка беспроводной связи Intel Wi-Fi 6 и Bluetooth V5.1, возможность использования памяти Intel Optane, поддержка подключения нескольких графических процессоров с технологией AMD CrossFireX.
Имеются два разъема M.2 для подключения устройств хранения данных. Допускается разгон памяти до частоты 4266 МГц и средств оверклокинга за счет применения технологии Intel XMP 2.0.
Такой широкий набор возможностей призван обеспечить энтузиастов ПК-гейминга инструментами, позволяющими максимально эффективно использовать свои игровые компьютеры. Выполнив сборку компьютера, пользователи смогут использовать программные средства NZXT CAM, помогающие легко настроить систему, задав необходимый профиль работы вентиляторов и выбрать один из множества вариантов работы RGB-подсветки.
Данная системная плата изготавливалась в сотрудничестве с ASRock, который помогал в оптимизации под нее BIOS для извлечения всех преимуществ набора микросхем Intel Z490.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучшей материнской платы. Выбрать лучшую материнскую плату непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная материнская плата, для других - самая функциональная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую материнскую плату любой функциональности, под любой процессорный разъём, в любой ценовой категории - от самых дешёвых до топового сегмента. Подробнее об этом в статье "Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка".